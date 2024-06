Giovedì Donald Trump 20 giugno In primo piano nel podcastTutto compresoGestito da David Sachs, un finanziere noto per le sue opinioni filo-russe Stati Uniti d’America Gli è stato chiesto se sarebbe d’accordo a negare l’adesione dell’Ucraina alla NATO in cambio della fine della guerra in Ucraina. Il politico ha sottolineato che questa questione è stata la causa del conflitto armato.

Donald Trump ha criticato Joe Biden: dice cose assurde

– 20 anni fa ho sentito che la NATO era un vero problema per la Russia. “Lo sento da molto tempo e penso che questa sia la vera ragione per cui è iniziata questa guerra”, ha detto Trump. A suo avviso, è stato Joe Biden a causare il conflitto con dichiarazioni che il candidato presidenziale americano ha definito “provocatorie”. – Se guardi il discorso di Biden, scoprirai che stava dicendo il contrario di quello che penso avesse bisogno di dire. (…) Dice cose assurde – ha detto Donald Trump. – Quando l’ho sentito, ho pensato: Quest’uomo inizierà una guerra – ha detto.

Donald Trump ha deriso Volodymyr Zelenskyj. “Se ne va con 60 miliardi”.

Non è la prima volta che Donald Trump parla della guerra in Ucraina durante la campagna elettorale in corso. Come abbiamo scritto su Gazeta.pl, sabato 15 giugno il politico ha partecipato a una manifestazione organizzata dall’organizzazione conservatrice Turning Point USA a Detroit, dove ha deriso il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj. – Penso che Zelenskyj sia forse il miglior venditore di qualsiasi politico di sempre. “Ogni volta che viene nel nostro Paese, se ne va con 60 miliardi di dollari”, ha detto Trump.