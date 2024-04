Trapelato il nuovo Prince of Persia! La sorpresa di Ubisoft potrebbe rivelarsi un enorme successo

Il produttore francese non abbandona il mondo di Prince of Persia. Rogue Prince of Persia è in arrivo e le informazioni sul nuovo gioco sono state fornite da Insider Gaming.

All'inizio del 2024, ha avuto luogo la prima di Prince of Persia: The Lost Crown, che è stata accolta molto calorosamente dal mercato: i giocatori hanno riconosciuto con entusiasmo il titolo, che è stata una grande sorpresa ed è stato caratterizzato da un gameplay avvincente. Tuttavia, questi aspetti hanno influito solo in parte sulle vendite. Gli ultimi rapporti indicano che Ubisoft apparentemente non sta abbandonando il proprio marchio e sta preparando un altro progetto.

Tom Henderson nelle pagine Sito di giochi indoor Conferma le prime informazioni su The Rogue Prince of Persia – È interessante notare che la produzione sarà affidata a Evil Empire, creatore dell'eccellente Dead Cells.

Il gioco sarà la prima produzione di Ubisoft dal 2019 a debuttare in accesso anticipato su Steam.

Lo dicono le fonti Rogue Prince of Persia è un nuovo roguelite che riceverà continui aggiornamenti gratuiti e si evolverà nel tempo in base al feedback della community. Resta inteso che il titolo è in sviluppo da quattro anni ed è nato da una discussione tra Evil Empire e Ubisoft alla GDC intorno al 2019, poco dopo la nascita di Evil Empire.

Secondo Henderson, il gioco è ispirato al fumetto franco-belga e, anche se al momento non si sa quando verrà annunciato, la première in Early Access è prevista per la fine dell'anno.

Vale la pena notare che Dead Cells è stato sviluppato da Motion Twin ed Evil Empire: il primo dei suddetti team ha annunciato all'inizio di febbraio 2024 la fine dello sviluppo di Dead Cells, mentre il secondo studio, responsabile dello sviluppo dalla produzione dopo la prima, sono passato senza problemi ad altri progetti. .

Le cellule morte possono senza dubbio essere considerate una delle più grandi sorprese degli ultimi anni. Il gioco ha ottenuto un ottimo risultato in Steam Early Access (+850.000 copie) e nel 2023 gli sviluppatori hanno annunciato che i giocatori avevano acquistato 10 milioni di unità del gioco.