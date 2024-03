I creatori di Half-Life 2 RTX analizzano ogni singolo pixel per assicurarsi che colpiscano esattamente le note giuste

Messaggio

Giochi

14 marzo 2024, alle 13:53

I creatori di Half-Life 2 RTX hanno parlato del loro approccio nerd a questo progetto e di quanto sia stato facile lavorarci attraverso la piattaforma RTX Remix.























Una delle mod imminenti più interessanti è Half-Life 2 RTX, che è una versione aggiornata del popolare gioco FPS. È al lavoro dello studio di fan Orbifold, composto da quattro team di modding esperti. In una nuova intervista al sito PCGamer, I creatori hanno parlato di lavorare su questa modifica.





Gli autori costruiscono il loro progetto sulla piattaforma RTX Remix fornita da Nvidia. Semplifica notevolmente il processo di rimasterizzazione dei vecchi giochi offrendo supporto per formati di file standard e strumenti moderni. Grazie a ciò, i modder non hanno più bisogno di specializzarsi in un gioco specifico per aggiornarlo. Di conseguenza, è diventato più facile per Orbifold assumere sviluppatori, che includono sia sviluppatori che persone che hanno lavorato su progetti commerciali.

Ciò semplifica le cose, ma ciò non significa che creare Half-Life 2 RTX non sia proprio una sfida. Gli autori hanno migliaia di elementi grafici da aggiornare, ma è sorprendente che non utilizzino gli algoritmi AI specializzati per la rimasterizzazione delle texture offerti da RTX Remix. I creatori hanno deciso questo per garantire una qualità decente HL2 Devono farlo manualmente. Ne sono così ossessionati che pretendono di analizzare le immagini pixel per pixelPer garantire che “colpiscano le stesse note” e che ogni oggetto rifletta pienamente le intenzioni degli sviluppatori che hanno lavorato all'originale. L'obiettivo dei creatori è quello di fornire una produzione che offra la stessa esperienza di quando è apparsa per la prima volta Emivita 2 Nel 2004. Questo ovviamente non è facile, perché ogni persona ricorda il suo primo contatto con questo gioco in modo leggermente diverso.

Sfortunatamente, gli autori non sono ancora pronti a fornire la data di rilascio prevista Half-Life 2 RTX.





Va notato che questo non è l'unico promettente progetto di fan che utilizza RTX Remix. Un'altra caratteristica degna di nota è la rimasterizzazione di NFS Underground 2. Anche il suo creatore ha parlato con PCGamer. Ha detto che aggiornare questo gioco è molto più difficile di Emivita 2. Questa produzione da corsa non è adatta ai mod e contiene molte soluzioni alternative che erano modi intelligenti di miglioramento nel 2004, ma oggi causano emicranie ai modder.





Ad esempio, ogni modello di auto è un modello separato con la propria trama. Quindi, se modifichiamo una parte, il gioco carica un modello completamente nuovo. Ciò crea molto lavoro extra per gli sviluppatori, considerando le molteplici opzioni di configurazione.