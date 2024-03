L'improvvisa svolta riguardante Wilfredo León è un duro colpo per i tifosi polacchi. Ci sono forti accuse contro il pallavolista

Ha aggiunto: “Penso che giocare nel campionato polacco sia diventato più possibile di prima. Al momento ci sono trattative e vedremo cosa succederà dopo”. La cosa più importante è il comfort per la famiglia In secondo luogo, deve essere la squadra che lotta per la medaglia d’oro in ogni evento e, in terzo luogo, deve essere la squadra con cui giocherò”.

“Dovremmo lasciarlo in pace, Per l'ospite conta solo il denaro” – Ha detto francamente un altro tifoso. Leggiamo in un altro commento: “Era chiaro che avrebbe scelto un altro campionato oltre a quello polacco per ottenere i soldi”. “Lo dirò ovviamente, non voglio offendere nessuno. Ma se è già stato confermato, il giocatore stesso non sa cosa vuole. Finora ho interpretato tutta la situazione come se fosse disposto a guadagnare di meno. A scapito di giocare e vivere in Polonia. Sembra che non sia così. “Debole per me”, ha detto un netizen.