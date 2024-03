Il ritorno di Świątek in Polonia è stato ritardato. Il personale è tornato senza di lei. Conosciamo i piani del tennista

Ti guarirò La tua avventura con Aperto di Miami Ha concluso agli ottavi di finale, perdendo inaspettatamente contro Ekaterina Alexandrova 4: 6, 2: 6. Il fallimento significa non solo addio al torneo, ma anche il sogno di vincere il prestigioso torneo Sole doppio (Vittoria in due gare consecutive: a Miami e prima ancora a Indian Wells). Polar era delusa da come erano andate le cose per lei in Florida. Lo ha ammesso direttamente .

Nonostante ciò, ha deciso di rimanere negli Stati Uniti per acquisire forza e ringiovanire prima del resto della stagione. Ha parlato dei suoi progetti futuri Bartosz Ignaček Canale Z + sport.

Quasi tutti i dipendenti sono tornati in Polonia. Światek e Abramovich rimangono negli Stati Uniti per un periodo più lungo

Maciej Ryszczuk è tornato in Polonia, e Tomasz Wiktorowski, Tomek Moczek, Daria e Iga sono rimasti qui per riposarsi e rinfrescarsi dopo gli ultimi due spettacoli a Indian Wells e Miami. Iga sarà a Varsavia per Natale ~Ha detto Ignacek.

È rimasta ancora un po' in testa alla classifica WTA statunitense e finalmente ha avuto l'opportunità di riposarsi un po' dopo un inizio di stagione molto stressante. Ritorna però in campagna per Natale e poi inizia pian piano i preparativi per uno degli esordi più importanti dell'intera stagione, gli Open di Francia. Il torneo inizierà al Roland Garros il 20 maggio.

Fallimento a Miami I russi erano contenti

“Non ho sentito completamente la palla e so di non aver giocato bene. Ma non mi biasimo troppo perché ho dato il massimo”, ha detto Iga Švetic dopo l'inaspettato fallimento. READ Dove e quando giocheranno i polacchi agli Europei? Calendario delle partite tra Bianchi e Rossi

Anche se la sconfitta non è stata una tragedia per i tifosi polacchi, la leader della classifica WTA di Miami ha giocato nella gloria della vincitrice di Indian Wells, la sua più grande rivale Aryna Sabalenka aveva già salutato il torneo e la situazione in classifica era migliorata. molto comodo, per i russi, fu un successo ampiamente commentato. In primo luogo, Alexandrova ha sconfitto la migliore tennista del mondo e, in secondo luogo, Svetek è stata fortemente coinvolta nell'aiutare l'Ucraina, cosa che ai russi non piace molto.

“Alexandrova ha giocato una grande partita in termini di gioco offensivo, e Shvetek non ha avuto risposte. Ma contro una giocatrice così abile, pochissimi avversari l'avrebbero trovata”, si legge sui media russi.

Tomas Švetek, Daria Abramović, Iga Švetek/Pawel Jasculka/AGENCJA SE/Notizie dall'Oriente