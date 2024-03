Il popolare gioco di ruolo avrà un seguito dopo 17 anni. Creator London è responsabile di Hellgate: Redemption

Messaggio

27 Marco 2024, 21:32

Hellgate: Redemption è il nome in codice della nuova parte della serie cult, la cui parte precedente è stata pubblicata nel 2007. Lo stesso creatore è responsabile della produzione.





















Fonte immagine: Hanbitsoft IO

Brevemente: Helgate: Londra Si tratta di un gioco che combina elementi di gioco di ruolo e sparatutto, ambientato in un ambiente dark fantasy e pubblicato nel 2007 solo per PC; Creato da Flagship Studios, fondato da ex dipendenti di Blizzard North e creatori, tra gli altri, di Diablo II; Un anno dopo la prima, lo studio fallì, ma la produzione stessa fu ripresa più di una volta e fu rilasciata persino un'espansione intitolata Hellgate: Tokyo; E ora, 17 anni dopo la première dell'originale, sappiamo che vedremo un nuovo capitolo della serie; Il suo nome in codice è Porta dell'Inferno: Redenzione.

Bill Roper, creatore di Hellgate: London, AnnunciareLo studio Lunacy Games da lui fondato ha firmato un contratto con HanbitSoft, l'editore coreano che possiede i diritti sul marchio Cancello dell'inferno. In base all'accordo, il team produrrà un nuovo gioco AAA ambientato in questo universo. Il suo nome in codice è Porta dell'Inferno: Redenzione.





Per molti anni ho sognato di tornare al marchio che abbiamo creato nel 2007. Mi sono sempre sentito come se avessi degli affari in sospeso con la serie Hellgate, motivo per cui il nome in codice del nostro progetto è Porta dell'Inferno: Redenzione.

Il gioco sarà sviluppato su Unreal Engine 5. I creatori vogliono preservare gli elementi base della trama e del gameplay Helgate: Londracreando allo stesso tempo una nuova esperienza, attingendo fortemente ai risultati ottenuti dall'industria dei giochi negli ultimi 17 anni. Secondo le sue stesse parole, il titolo introduce “una storia alternativa sconosciuta alla serie” e ci porta in un “mondo di apocalisse satanica”.

Roper ha menzionato anche l'uso di server cloud. In base a ciò possiamo supporre che sia nuovo Cancello dell'infernocome la parte precedente, conterrà elementi di rete.





Per ricordare – D Londra Possiamo giocare sia offline che online. C'era anche un'opzione di abbonamento mensile che dava accesso a contenuti aggiuntivi. È possibile che dentro salvezza Testeremo qualcosa di simile.

Tuttavia, se sei curioso Helgate: LondraIl gioco può essere acquistato sul sito vapore. Tuttavia, va notato che questa versione differisce da quella del 2007, che i giocatori indicano nelle loro opinioni non così positive.