Spara x-com. Puoi acquistare uno smartwatch di marca per 210 PLN (sconto del 36%)

Niente orologio intelligente Pro cmf È un dispositivo semplice ma sorprendentemente potente. L’orologio è dotato di tutti gli accessori necessari, tra cui un GPS per gli esercizi all’aria aperta e un pulsossimetro importante per la salute. Inoltre, in modalità di utilizzo normale, può essere ricaricato circa ogni due settimane e in modalità di risparmio energetico durerà fino a 1,5 mesi!

Smartzigarico cmf di Nothing Watch Pro È dotato di un display AMOLED con una diagonale di 1,96 pollici, una risoluzione di 502 x 410 pixel ed un elegante involucro di alluminio. Tutti soddisfano i requisiti dello standard IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. Il software dell’orologio è stato modificato per monitorare la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, il sonno, il livello di stress e l’attività. Qui troverai la possibilità di monitorare decine di discipline sportive oltre ad allenamenti di corsa, forza e ciclismo. Per lo stress consiglio esercizi di respirazione, disponibili anche sull’orologio.

Inoltre cmf di Nothing Watch Pro Può aiutarti a trovare il tuo telefono, controllare l’otturatore della fotocamera da remoto e riprodurre musica sul tuo smartphone. Naturalmente verranno visualizzate anche le notifiche del tuo telefono. Di notte fungerà da torcia. Può essere utilizzato con uno smartphone con Android 8.0 o successivo e con un iPhone.

Il prezzo normale di questo orologio è di 329 PLN – con questo importo sull’etichetta è entrato nei negozi, ma è già diventato più economico. Al momento in cui scrivo, puoi acquistarlo da x-kom per soli 210 PLN. Vale la pena notare che il prezzo delle versioni grigio scuro e argento è stato ridotto.

