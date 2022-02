La più grande galassia conosciuta nell’universo è stata scoperta con una lunghezza di circa 16,3 milioni di anni luce

I buchi neri sono strani oggetti nell’universo il cui nome deriva dal fatto che nulla può sfuggire alla loro gravità, nemmeno la luce.

Se ti avventuri vicino a te e attraversi il cosiddetto orizzonte degli eventi, il punto in cui nessuna luce può sfuggire, sarai anche intrappolato o devastato.

Per i piccoli buchi neri, non sopravviveresti mai a un approccio così ravvicinato.

Le forze di marea vicine all’orizzonte degli eventi sono sufficienti per allungare qualsiasi materiale fino a farlo diventare solo una stringa di atomi, in un processo che i fisici chiamano “spaghettitazione”.

Ma per i grandi buchi neri, come gli oggetti supermassicci nel nucleo di galassie come la Via Lattea, che pesano decine di milioni se non miliardi di volte la massa di una stella, attraversare l’orizzonte degli eventi sarebbe privo di eventi.

Dal momento che dovrebbe essere possibile sopravvivere alla transizione dal nostro mondo al mondo dei buchi neri, fisici e matematici si sono chiesti a lungo come sarebbe questo mondo.

Si sono rivolti alle equazioni della relatività generale di Einstein per prevedere il mondo all’interno di un buco nero.

Queste equazioni funzionano bene fino a quando l’osservatore raggiunge il centro o la singolarità, dove, nei calcoli teorici, la curvatura dello spaziotempo diventa infinita.