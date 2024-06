La Cina è atterrata sul lato oscuro della Luna. Qual è la missione di Chang’e 6?

Chang’e 6 è un’ambiziosa missione cinese e la prima del suo genere nella storia dell’umanità. Non è stato ancora possibile portare sulla Terra campioni dal lato oscuro della Luna. Il Medio Regno è sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo. Erano appena riusciti ad atterrare sulla superficie del Silver Globe.

Lo sbarco sulla Luna è avvenuto un mese dopo il lancio della missione Chang’e 6, avvenuto il 3 maggio. Il lander rimase in orbita attorno al Silver Globe per diverse settimane, preparandosi a scendere in superficie. Siamo riusciti a farlo 2 giugno, quando la macchina è atterrata sulla luna.



Il lander della missione Chang’e 6 sarà presto disponibile Raccoglieremo campioni dalla superficie della Luna. Verranno poi posti in appositi contenitori, che verranno successivamente lanciati in orbita. Quindi li inizierai Viaggio sulla Terra. La macchina ha un grande braccio lungo 3,7 metri e sappiamo che i cinesi vogliono raccogliere la regolite da luoghi più profondi rispetto alla missione Chang’e 5.