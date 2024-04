Il telescopio Hubble ha un problema

Gli ingegneri della NASA stanno lavorando per riportare il telescopio spaziale Hubble al corretto funzionamento. Il 23 aprile le sue osservazioni scientifiche furono sospese e il telescopio entrò in modalità provvisoria a causa della scoperta di un errore del giroscopio. L'agenzia garantisce che gli strumenti scientifici funzionino stabilmente, come il resto del telescopio.

Il telescopio Hubble ha tre giroscopi. Passava automaticamente alla modalità provvisoria quando uno dei giroscopi mostrava letture errate. I giroscopi vengono utilizzati per misurare la velocità di rotazione di un telescopio e aiutano a determinare la direzione in cui sta puntando. In modalità provvisoria le osservazioni scientifiche vengono sospese e il telescopio attende istruzioni dalla Terra.

Lo stesso giroscopio ha fatto sì che il telescopio entrasse in modalità provvisoria anche nel novembre dello scorso anno, sempre dopo aver letto un valore errato.

Il team di Mission Control sta attualmente sviluppando una soluzione al problema. L'utilizzo di tre giroscopi aumenta l'efficienza del telescopio Hubble. Se necessario, il telescopio verrà riconfigurato per funzionare con un solo giroscopio e il secondo telescopio funzionante sarà riservato per il futuro.

Durante la quinta missione di manutenzione nel 2009, gli astronauti hanno installato sei nuovi giroscopi. Nel corso del tempo, tre di loro furono danneggiati. Sembra che anche il quarto abbia cominciato a rifiutare.

Il telescopio spaziale Hubble è stato lanciato dalla Terra nel 1990. Orbita in un'orbita terrestre bassa ad un'altitudine di circa 540 chilometri. Contiene uno specchio con un diametro di 2,4 metri. Può monitorare nelle gamme dell'ultravioletto, del visibile e del vicino infrarosso. Si tratta di un progetto della NASA al quale collabora anche l'Agenzia spaziale europea (ESA). Il telescopio ha fatto molte scoperte rivoluzionarie che hanno aumentato la nostra conoscenza dell'universo.