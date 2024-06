Scoperta la “Nuova Pompei”. Gli archeologi si stropicciarono gli occhi per la sorpresa

Anni fa gli archeologi britannici scoprirono Pompei nelle torbiere, chiamate anche “Nuova Pompei” o “Pompei britannica”. Si tratta di un insediamento che “crollò” nel fiume dopo un incendio, e rimase coperto dal fango per circa 3.000 anni. Quest’anno sono arrivati ​​alla mostra i primi oggetti dell’età del bronzo. Cosa sappiamo della “Nuova Pompei”?

Insediamento su palafitte dell’età del Bronzo Cadde nel fiume Nene dopo un incendio avvenuto circa 3.000 anni fa. È stato conservato nel fango del fiume e ora può essere studiato dagli archeologi. Secondo uno scienziato che ha condotto ricerche nel Cambridgeshire, un insediamento dell’età del bronzo costruito su palafitte è caduto nel fiume dopo un incendio catastrofico. Uno sguardo prezioso alla vita passata in Gran Bretagna.



Ecco come appaiono gli scavi a Must Farm

Immagine: Università di Cambridge

L’insediamento è denominato Must Farm e si chiama ‘Pompei delle torbiere’. Offrono una “trasparenza straordinaria” a causa di una combinazione di carbonizzazione e inondazioni, spiega Mark Knight dell’Unità Archeologica università di Cambridge. Quest’anno alcune cose sono rimaste preservate In mostra al Museo di Peterborough In un percorso espositivo che presenta la storia della vita nell’insediamento nell’età del bronzo e la sua scoperta circa 3.000 anni dopo.

L’insediamento dell’età del Bronzo è la “Nuova Pompei”. Cosa sappiamo delle attrazioni della Gran Bretagna?

Viaggi giornalieri e In viaggio da Londra – Cosa visitare durante la vostra vacanza in Gran Bretagna? Le attrazioni turistiche più importanti sono Stonehenge e le Terme Romane, ma gli appassionati di archeologia potranno visitare anche il Peterborough Museum, dove quest’anno si tiene Reliquie inestimabili della Pompei britannica.



Immagine: Università di Cambridge

Deve coltivareChe risale all’850 a.C. circa, Fu abitato solo per nove mesi, prima che fosse distrutto da un incendio. Le sue case circolari sono costruite su palafitte su un affluente del fiume Nene. Tuttavia, la causa dell’incendio è sconosciuta. La velocità con cui ciò è accaduto ha reso impossibile per i residenti impossessarsi dei loro beni più preziosi, cosa che ora avvantaggia i ricercatori.



Una delle navi trovate a Must Farm

Immagine: Università di Cambridge

Mentre le case crollavano sotto il peso dei tetti, gioielli, ceramiche, vestiti, strumenti e persino cibo cotto in pentole cadevano nel fiume fangoso sottostante. Le piante nel fiume hanno mitigato il loro impatto e prevenuto i danniGli oggetti e le strutture in legno degli edifici circolari sprofondarono nel fango e rimasero in condizioni quasi perfette.

“La “Pompei britannica” può insegnarci molto

“Gli abitanti costruirono un insediamento, lo arredarono, vi si trasferirono e vi si stabilirono f Poi arrivò un incendio enorme e catastrofico. “Sono scappati per salvarsi la vita, lasciandosi tutto alle spalle”, ha spiegato Knight.



Cosa è stato scoperto nel Cambridgeshire?

Foto: Dr._Colleen_Morgan/Wikimedia Commons

Attorno a questi resti si è formata un’argilla bella e morbida, a volte profonda metri prima che arriviamo a dissotterrarli. L’insediamento è rimasto sostanzialmente intatto, ad eccezione delle persone che lo abitavano.

– aggiunge il ricercatore.

Durante gli scavi condotti nel 2015-2016 Gli archeologi hanno trovato quasi 200 reliquie di legnoPiù di 150 oggetti in fibra e tessuto, 128 vasi in ceramica e più di 90 oggetti in metallo. Sono stati censiti più di 18.000 pezzi di legname da costruzione.



READ I recettori del gusto dolce supportano l’assorbimento del glucosio Pali di legno furono scoperti a Mast Farm, nel Cambridgeshire

Foto: Dr._Colleen_Morgan/Wikimedia Commons

L’analisi dei resti di cibo conservato ha mostrato che gli abitanti dell’insediamento mangiavano carne in umido, gnocchi, pane, carne di maiale e agnello, e forse Cervo al miele. Gli oggetti personali recuperati includevano tessuti decorativi e perle di vetro esotiche.

Fonte: Planeta.pl/The Guardian/BBC/CNN/Wikipedia/Istituto MacDonald per la ricerca archeologica

