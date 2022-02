Courteney Cox dice che sembrava “davvero strana” dopo le procedure di plastica

Courtney Cox Si è aperta sull’invecchiamento e sulla precarietà del lavoro e ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti delle procedure cosmetiche.

57 anni gli amici La star stava parlando con il Regno Unito Stile del tempo della domenica La rivista, prima del lancio della sua nuova commedia horror televisiva, “Shining Fall”, in cui interpreta una scrittrice di thriller depressa che si trasferisce con la sua famiglia da New York City alle zone rurali del Connecticut.

“È stato emozionante interpretare un personaggio imperfetto e molto reale”, ha detto Cox. “Il fatto che stia attraversando questa crisi di mezza età sta riducendo la menopausa”.

E non è solo il suo personaggio a lottare con il processo di invecchiamento: la stessa Cox deve affrontare il fatto che non è lontana dai sessant’anni.

Cox recita nella nuova serie di commedie horror Shining Vale. credito: JMEinternazionale/Getty Images

Ha detto: “Oh mio Dio, è così difficile da ascoltare o da dire. Non posso crederci. Non c’è niente di sbagliato nell’avere 60 anni, non posso crederci. Il tempo passa così in fretta”. “Non c’è dubbio che io sia più solido, ho imparato molto nella mia vita: cosa godermi, cosa fare di più e cosa lasciar andare”.

Cox ha detto che ha rinunciato a cercare di apparire come faceva prima.

“C’è stato un tempo in cui saresti andato, ‘Oh, sto cambiando.'” Sono più vecchio. ‘Ho cercato di inseguirlo [youthfulness] Per anni ha detto: “E non mi rendevo conto che, oh, in realtà sembro davvero strano se mi iniettavo e mi facevo cose in faccia che non avrei mai fatto ora”.

Passando alla copertura mediatica degli attori che invecchiano, ha detto: “Il controllo è intenso, ma non so se potrebbe essere più severo di quello che mi sono sottoposta”.

Quando si tratta della sua carriera, Cox rivela alcune insicurezze.

Nonostante sia una star internazionale, Cox ha detto che la sua fiducia è svanita alcuni anni fa dopo aver girato un pilot per una serie che non è riuscita a entrare in produzione.

Ha detto: “Mi ha scioccato per un po’. Voglio dire, per anni in un modo strano, tipo, avevo paura di tornare fuori”.

Cox ha anche condiviso come gestisce le recensioni.

“È meglio non leggerlo affatto”, ha detto, “ma lo leggo e qualche volta vado direttamente al posto del mio nome”. “Fammi saltare tutto” Cosa ne pensi del film? “Solo, cosa hai detto di me?”

“Shining Vale” debutterà su Starz il 6 marzo.