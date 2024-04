“La legge della vita e della morte.” Controversa mobilitazione giovanile in Ucraina

Maria Tsiptsyura: Perché è stato così importante adottare una nuova legge sulla mobilitazione in Ucraina? Perché questo processo ha richiesto così tanto tempo?

Yehor Chernio: La nuova legge sulla mobilitazione è un'iniziativa dello Stato Maggiore e del Ministero della Difesa. Conoscono il quadro attuale del teatro di combattimento e lo proiettano per il 2024, e conoscono tutte le esigenze dell'Esercito. L’Ucraina aveva precedentemente una legge sulla mobilitazione. Tuttavia, è stato adottato da molto tempo e in tempo di pace. In quanto tale, presentava alcune carenze, imprecisioni e difetti che divennero evidenti durante i due anni di invasione su larga scala.

Abbiamo capito che il processo di confezionamento necessitava di miglioramenti. Pertanto il Ministero ha proposto alcune modifiche. Il nostro compito era approvare una legge che, da un lato, soddisfacesse le esigenze dei militari e, dall’altro, tenesse conto dei bisogni e delle aspettative della società, e che fosse quanto più giusta ed equilibrata possibile per tutti. È impossibile approvare una legge che vada bene a tutti perché è la legge della vita e della morte. Abbiamo cercato di trovare questo equilibrio tra esercito ed economia, tra esercito e famiglia, tra punizione e motivazione. Ecco perché ci è voluto così tanto tempo per svilupparlo.

L’obiettivo principale è mobilitare più persone? Sappiamo come l’adozione della legge cambierà il numero degli ucraini mobilitati?

Questo non è il compito principale. Si tratta piuttosto di organizzare il processo di confezionamento stesso. Poiché alcuni dati sono obsoleti, non disponiamo di un quadro completo delle nostre risorse di imballaggio. Pertanto, ad esempio, una delle disposizioni della nuova legge prevede che ogni soggetto sottoposto al servizio militare obbligatorio aggiorni i propri dati entro 60 giorni. Questo può essere fatto fisicamente o online. Allora, come Paese, saremo in grado di comprendere chiaramente il quadro delle risorse di mobilitazione a nostra disposizione.

Il numero di persone di cui l’esercito ha bisogno non è stato rivelato. Ciò è dovuto al modo in cui lo Stato Maggiore e il Ministero della Difesa vedono le operazioni di combattimento nel 2024. Si tratta di una strategia difensiva o di una strategia difensiva-offensiva. Questo numero è influenzato anche da fattori come le nostre perdite e l'entità della mobilitazione del nemico.

Come dicevo si tratta della digitalizzazione di molti processi. Ad esempio, soluzioni elettroniche per le persone soggette al servizio militare obbligatorio. Si tratta di un nuovo livello di interazione con le autorità responsabili della mobilitazione.

Il secondo importante gruppo di modifiche riguarda la revisione di quelle categorie di cittadini che in precedenza non erano soggette a mobilitazione e la questione della detenzione delle persone soggette a mobilitazione. Abbiamo esaminato molte categorie qui. Abbiamo cercato di rendere questo processo il più equo possibile. Abbiamo lavorato per garantire che non ci siano scappatoie legali per le persone che cercano di sottrarsi al dovere di difendere il proprio Paese.

Il terzo aspetto del cambiamento riguarda la motivazione. Cerchiamo di concentrarci sul reclutamento più che sulla mobilitazione. Ciò significa dare alle persone l'opportunità di scegliere la propria unità e collegare la specializzazione di una persona nella vita civile al lavoro che svolgerà nell'esercito. C'è anche una motivazione finanziaria.

Quando parli di scappatoie legali utilizzate dalle persone che sfuggono alla mobilitazione, cosa intendi? Ho capito bene che stiamo parlando principalmente di persone che presumibilmente si prendono cura dei disabili?

In Ucraina esiste una classificazione delle persone con disabilità: questi sono i gruppi 1, 2, 3. Il gruppo 3 è una disabilità lieve. Molte persone in questo gruppo non hanno bisogno di cure.

Inoltre, a causa della mancanza di ampi database consolidati, ci sono stati casi in cui è stato segnalato che una persona con disabilità aveva 10 uomini che presumibilmente si prendevano cura di lui. In effetti, hanno evitato l'imballaggio.

Naturalmente, le persone con disabilità dei Gruppi 1 e 2 necessitano di cure, ma queste saranno ora limitate a una persona. Il gruppo 3 dovrebbe essere trattato diversamente. Per la maggior parte, le persone che ne fanno parte non hanno bisogno di tutori.

La nuova legge collegherà i database militari con i database del Ministero delle Politiche Sociali, che contengono informazioni sulle persone con disabilità. Poi si saprà se la persona disabile ha già un tutore.

Ci può parlare della nuova soluzione che limiterà la guida di chi evita di fare il pieno?

Questo è un metodo di punizione Inizialmente c'erano quattro disposizioni simili, ma tre di queste sono state cancellate dal progetto di legge finale e solo questa disposizione è rimasta. Fin dall’inizio avevamo pensato anche di imporre un divieto di viaggi all’estero, ma questo è già entrato in vigore. Abbiamo anche preso in considerazione il blocco dei conti bancari e delle transazioni immobiliari. Ma durante la discussione del progetto di legge, siamo giunti alla conclusione che ciò porterebbe a problemi nell’economia invece di stimolare il processo di mobilitazione. E avevamo ragione. Solo a gennaio, quando i media hanno riferito che stavamo considerando questa possibilità, le persone hanno prelevato 27 miliardi di UAH dai loro conti bancari. Ciò ha colpito il sistema bancario e l’intera economia.

Per questo motivo abbiamo tralasciato solo la disposizione sulla privazione del diritto di guidare. Sarà attuato dai tribunali. Se una persona non adempie all'obbligo di non informare l'ufficio di registrazione e arruolamento militare, i suoi documenti verranno trasferiti al tribunale, che lo priverà della patente di guida.

Adesso vediamo sui media immagini di code di persone all'estero che si affrettano ad aggiornare i propri documenti prima che la legge entri in vigore. Cosa cambierà per gli uomini attualmente in un altro paese?

Ci rendiamo conto che attualmente non disponiamo degli strumenti per costringere qualcuno a tornare in Ucraina e a mobilitarsi. L’unica cosa che possiamo fare è capire che queste persone sono già là fuori. Grazie a ciò, non dobbiamo allocare risorse e tempo per cercarli in Ucraina. Per questo motivo abbiamo collegato la prestazione dei servizi consolari all'aggiornamento dei registri militari. In altre parole, per ottenere servizi presso il consolato, una persona deve fornire i dettagli del passaporto e il paese di residenza. Ci rendiamo conto che ciò non porterà al ritorno di questi cittadini in Ucraina, ma almeno sapremo quante persone si trovano all'estero.

Ci sono cambiamenti per gli studenti universitari e laureati?

Hanno ancora un'esenzione per l'imballaggio.

Smobilitazione. Nessuna scadenza

L'ipotesi più controversa nella nuova legge è l'assenza di una disposizione per il congedo dopo un determinato periodo di servizio. In precedenza si parlava di un periodo di 36 mesi. Tuttavia, è stato rimosso dalla versione finale. Ciò significa forse che le persone che si mobiliteranno oggi non avranno alcuna possibilità di smobilitazione e saranno in prima linea, come si suol dire, fino alla vittoria?

Si trattava di una richiesta dello Stato Maggiore, che conosceva il quadro del teatro di combattimento e comprendeva le conseguenze della smobilitazione che sarebbe avvenuta durante quei trentasei mesi. Pertanto, è stata richiesta la rimozione di questa disposizione e il lavoro sulla questione separatamente. Comprendiamo che la smobilitazione deve avvenire. Dobbiamo elaborare termini più dettagliati. Teoricamente potrebbe essere dai 24 ai 36 mesi. Ad esempio, tre anni è la durata totale del servizio, ma l'individuo rimarrà in prima linea per un massimo di due anni.

Questo non scoraggia la società? Da un lato è noto che c'è bisogno dell'esercito. D'altra parte, si scopre che una persona non conosce affatto l'anzianità di servizio e, se lo avesse saputo, la questione sarebbe stata più facile per lui.

Penso che le norme dovrebbero regolamentare queste scadenze. Tuttavia non sono i rappresentanti a combattere la guerra, né noi siamo responsabili della condotta delle ostilità. Nonostante il mio desiderio personale, dobbiamo ascoltare lo Stato Maggiore.

Sono d'accordo che ci dovrebbe essere una scadenza. Sarà più motivante. D’altro canto, ci rendiamo conto che nessuna grande guerra ha visto la smobilitazione nel corso della sua durata. Tuttavia, spero che venga sviluppata una legge separata che includa condizioni specifiche di servizio. Il governo sta attualmente lavorando su questo tema e sul processo di smobilitazione.

Comprendiamo che le persone in prima linea sono molto stanche e quanto sia difficile rimanere in prima linea. In questo caso, i processi di rotazione e di congedo devono essere considerati separatamente, e forse questo meccanismo è più accettabile per lo Stato Maggiore e i militari sul campo.

Quali cambiamenti attendono i soldati già al fronte?

Abbiamo concordato una vacanza annuale di base di 30 giorni, ferie aggiuntive e incentivi finanziari per le apparecchiature danneggiate e bonus finanziari aggiuntivi per un appartamento e un'auto. Questi sono tutti criteri motivazionali.

Era dell'imballaggio. Perché da 25 anni

L’età della mobilitazione è una questione molto controversa nella società. Perché 25 anni?

La questione è regolata da una legge separata. L'età di 25 anni è stata calcolata dallo Stato Maggiore e dal Ministero della Difesa in base al numero di persone in Ucraina di età compresa tra 25 e 27 anni.

Inoltre, in prima linea, l’età media dei combattenti supera i 40 anni. È fisicamente difficile per queste persone prepararsi all’intensità dei combattimenti in corso adesso. Queste unità hanno bisogno di giovani. Quindi questo è stato un altro fattore alla base dell’abbassamento dell’età alla quale una persona può essere mobilitata.

Può dirci perché questo tema è stato così difficile da discutere nella società ucraina e ha suscitato così tante discussioni?

Da un lato, questi sono i bisogni dell’esercito. D’altra parte, influisce sui nostri dati demografici. Stiamo perdendo giovani adesso e non avranno figli. Ecco perché ci è voluto così tanto tempo per prendere questa decisione. Siamo in una posizione in cui dobbiamo prendere decisioni così difficili.