Mariusz Kamiński – Riunione del comitato investigativo. La nuova data della convocazione – ha detto il presidente Michał Szczerba

L'ex ministro dell'Interno e dell'Amministrazione Mariusz Kaminsky non si è presentato alla riunione della commissione d'inchiesta sullo scandalo dei visti. Il presidente della commissione Michał Szczerba ha annunciato una nuova data per l'udienza dei testimoni. La riunione della commissione si è conclusa poco prima delle 11.

Mariusz Kaminski, ex deputato del PiS, si è presentato giovedì all'ufficio del procuratore distrettuale a Varsavia. L'ex ministro dell'Interno e dell'Amministrazione è stato contemporaneamente convocato per un interrogatorio davanti alla commissione d'inchiesta sulle truffe sui visti, ma non si è presentato.

– Sig. Penso che Szczerba (presidente della commissione – ndr) organizzi eventi banali. Ieri ho informato la segreteria della commissione che ero stato convocato in procura. “Ho allegato una fotocopia della convocazione e ho chiesto una data diversa”, ha detto Kaminsky all'ufficio del procuratore di stato.

– Sarò nel gruppo, fornirò informazioni. Questo mi preoccupa, quindi mi aspetto che la commissione mi dia un'altra data oggi. Kaminsky ha detto che non ha potuto partecipare alla riunione del comitato a causa di date contrastanti.

Data della nuova udienza

In assenza di Kamiński, il presidente della Commissione per la corruzione dei visti, Michał Szczerba, ha aperto la riunione di giovedì, affermando che Kamiński non aveva risposto alla convocazione della commissione e che entrambe le questure avevano “cercato di inviare avvisi a tutti gli indirizzi conosciuti”.

– Abbiamo approfittato del momento in cui siamo riusciti a localizzare Mariusz Kaminsky. Attualmente c'è un tentativo di prestargli servizio presso l'ufficio del procuratore distrettuale di Varsavia, e un altro è stato convocato alla riunione della commissione investigativa. 22 aprile alle 13:00 – ha detto il leader del gruppo.

La riunione della commissione si è conclusa poco prima delle 11.

Szczerba: È un boicottaggio per il governo

Il capo della commissione, a suo avviso, ha sostenuto che l'approccio di Kaminsky era “una completa elusione della giustizia”. – Considero un atto vandalico la mancata risposta alla chiamata prevista. “Credo che questo sia un affronto al governo e agli organi democraticamente eletti”, ha detto Szczerba.

– È frivolo, è disonorevole, non è etico – ha aggiunto.

Szczerba ha sottolineato che “i deputati della maggioranza di oggi hanno preparato una serie di domande per Mariusz Kamiński”. – Ciò include la sua attività come Ministro degli Interni e dell'Amministrazione, ma soprattutto i suoi otto anni come Coordinatore dei Servizi Segreti. Recenti testimonianze gli hanno permesso di stabilire che i servizi speciali, compresa l'intelligence, non sono stati consultati su proposte legislative o nuove soluzioni legali, come un centro decisionale sui visti per 400.000 persone, ha affermato.

– Vogliamo chiarire che a nostro avviso queste questioni necessitano di essere chiarite. La squadra investigativa ha un obiettivo: accertare i fatti e identificare i responsabili di abusi, omissioni e inadempimenti, ha osservato.

– Credo che sia nostro dovere agire in modo efficiente, sostanziale e a favore del governo. Ci aspettiamo questo atteggiamento anche dai nostri testimoni – ha aggiunto Szczerba, sottolineando che attende Kaminski all'incontro del 22 aprile.

In una conversazione con un giornalista di TVN24, il presidente Szczerba ha detto oggi di non aver utilizzato "nessuno degli strumenti di ordinazione a disposizione della commissione investigativa". – Se Kamiński non si presenterà lunedì e non ci saranno scuse per la sua assenza, chiederò al tribunale una sanzione disciplinare – ha detto.

Dopo aver lasciato l'ufficio del procuratore, Mariusz Kaminsky ha annunciato che si sarebbe presentato davanti alla commissione in una nuova data. – Riferirò alla riunione, questo è il mio obiettivo. “Sono molto felice di presentare lunedì al pubblico i fatti salienti del caso trattato dalla commissione d'inchiesta”, ha detto.