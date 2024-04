Jaroslaw Kaczynski in ricordo del disastro di Smolensk: bisognerebbe usare la parola “attacco”

Jarosław Kaczynski ha osservato che gli obiettivi principali della politica di Lek Kaczynski sono una nazione forte, uno Stato forte e l'integrazione dell'Europa centrale.

Anche il presidente del PiS Antoni Macierevich ha menzionato le attività della commissione. – Ho sentito da diversi giornalisti che “non ha presentato prove dell'aggressione”. Bene, ha consegnato. È stato un attacco. Ha insistito affinché lo sapessimo e ne parlassimo

– Dobbiamo fare insieme una grande marcia, che da un lato si svolgerà effettivamente il 10 maggio, ma anche in senso simbolico, cioè cercando costantemente di garantire che ce ne sia una sola in Polonia. Il capo del Dipartimento di Legge e Giustizia ha insistito sul fatto che il disastro non si sarebbe mai più ripetuto

Informazioni più importanti possono essere trovate sulla home page di Onet

– È stato un crimine premeditato, è stato intenzionale, non è stato commesso per divertimento. Era stato progettato per indebolire seriamente la Polonia in modo che non potesse mai più emergere come stato indipendente. Gli occupanti tedeschi e sovietici camminavano fianco a fianco. Jaroslaw Kaczynski ha detto alla folla durante una cerimonia davanti al palazzo presidenziale che la Polonia non dovrebbe esistere.

Il responsabile di Legge e Giustizia ha aggiunto: “C'erano quelli che credevano che la Polonia dovesse restare, ma uno Stato subordinato agli altri”. – Si tratta della Germania. Cosa possono fare i polacchi per porre rimedio a questa situazione? Da una parte c’è la forza della nazione, il patriottismo, dall’altra c’è la forza dello Stato. Vorrei descrivere brevemente la direzione del mio compianto Mr. “Fratelli, questo è un tentativo di ricostruire il patriottismo polacco, cioè la forza della nazione polacca, ma anche un tentativo di costruire uno Stato forte”, ha detto Jaroslaw Kaczynski.

– La Polonia ne aveva bisogno più di ogni altra cosa, ma è stato molto triste per coloro che già accettavano la Polonia come entità, ma come uno Stato debole e subordinato, che convive con i complessi della nazione – ha aggiunto.

Il capo del Dipartimento di diritto e giustizia ha osservato che “Lech Kaczyński ha raggiunto alcune delle prove portate dalla storia polacca”. – Innanzitutto, questa non è la fonte più remota di “unità”. Quindi “Unity” è una grande campagna per ricordare e onorare le persone. Dopotutto, Jaroslav Kaczynski ha detto che prima bisogna dimenticare “l'unità”.

READ Wuhan. Gli scienziati hanno scoperto un nuovo virus corona. "È molto pericoloso per le persone". Continuazione del materiale sotto il video

– Lech Kaczyński tocca le risorse più profonde, l'eredità dei soldati maledetti o l'eredità dell'esercito nazionale, e si riferisce a tutto ciò che c'è di forte, patriottico e decisivo nella nostra storia. Voleva cambiare la mentalità di coloro che in quella parte del Polo avevano perso la fiducia nella propria nazione, spesso senza alcuna colpa. Ha detto che questo quadro della storia polacca gli è stato insegnato durante l’era comunista e dopo il 1989.

Jarosław Kaczyński ha valutato che le azioni costanti di suo fratello “preoccupano sicuramente le forze potenti in patria e all'estero”. – Questa è certamente la causa di questa tragedia, di questo attentato. Dovresti usare la parola “cospirazione” qui. Una tragedia è una tragedia, sì, è una tragedia, ma è un attacco – ha osservato il leader del PiS.

– Un altro aspetto di questa politica è legato all'indebolimento del nemico più pericoloso, cioè la Russia, soprattutto nel campo dell'energia, che non si farà intimidire da quest'arma energetica e avrà meno soldi per le armi. (…) Lech Kaczyński lo ha fatto con grande maestria e grande efficienza – ha sottolineato Jarosław Kaczyński.

Il presidente del PiS ha detto che anche l’ex presidente ha cercato di unificare la nostra parte d’Europa. – Anche qui ha lavorato con una certa efficienza. Ci sono stati momenti importanti qui, come il caso dell'aggressione contro la Georgia e l'intervento del mio defunto amico. Fratello. Queste cose hanno giocato un ruolo fondamentale nel far sì che i nostri nemici decidessero che questi politici non dovessero più agire e che questa dovesse essere la soluzione finale, perché solo quella avrebbe portato risultati concreti. Stalin disse: No amico, nessun problema. Lech Kaczyński era un problema per la Russia e non solo, motivo per cui ha dovuto andarsene, ha detto il leader del PiS.

Jaroslaw Kaczynski ha sottolineato che i festeggiamenti legati alla catastrofe di Smolensk miravano a mantenere la politica dell'ex presidente. – Tutti questi oggi vengono respinti. I funzionari della Coalizione del 13 dicembre hanno costantemente respinto questa politica in ogni modo. Come attuare la volontà di Lech Kaczynski, opporsi a tutto ciò che accade oggi nel nostro Paese, ciò che accade oggi nel campo del diritto – è completamente calpestato e rifiutato – ma in esso nella sfera più importante dell'economia e della società, ha detto.

– Nella sfera economica si respinge tutto ciò che disturba la Germania. Donald Tusk è molto affidabile qui, adempie a questi compiti. Non aveva alcuna capacità o desiderio speciale di realizzare ciò che intraprendeva in relazione alla società. Per quanto riguarda la Germania, ha del potenziale – ha aggiunto Jaroslaw Kaczynski.

Secondo il leader dell'opposizione “si tratta però di qualcosa di più importante”, cioè “la Polonia può svilupparsi, così i polacchi possono vivere bene, così possiamo mettere da parte i nostri complessi ed essere forti”. – In questa parte d’Europa c’è spazio solo per uno Stato forte e una nazione forte. Questo messaggio deve essere confermato. Jaroslaw Kaczynski ha detto che qui non può esserci divisione tra i patrioti polacchi.

– Da un lato, il 10 maggio dovremmo marciare insieme in una grande marcia, ma anche in senso simbolico, cercando costantemente di assicurarci che ciò che sta accadendo in Polonia sia un evento catastrofico che non è mai accaduto. Accadrà di nuovo. Torniamo sul sentiero che ci ha mostrato Lech Kaczyński. Quindi possiamo finalmente dire: sì, esiste uno Stato forte, esiste una nazione forte. Il brutto momento è passato, è il nostro tempo, il tempo polacco, non perché vogliamo sottomettere qualcuno o vivere a spese di qualcun altro, ma perché abbiamo il diritto di essere una grande nazione, dobbiamo essere una grande nazione – ha sottolineato.

Il leader del PiS ha affermato che questo non è stato l'unico argomento dell'incontro. – Ho sentito da diversi giornalisti che “il signor Antoni Masirewicz non ha presentato prove dell'attacco alla commissione”. Ebbene, ha mostrato le prove. È stato un attacco. Dobbiamo saperlo e parlarne. Alcuni lo sapevano fin dall'inizio, ma gli affari o la mancanza di impegno impedivano loro di parlarne. (…) Questo è l'attacco di Putin, per quanto riguarda il coinvolgimento di altri, è davanti a noi, quindi ne siamo pienamente consapevoli, ha detto.

– Anche questa è una parte del lavoro, molto importante. Il compito principale è una nazione forte, una Polonia forte, parte integrante dell'Europa, che abbia un ruolo attivo per il nostro Stato, per la nostra nazione. Possiamo andare in questa direzione, ma prima dobbiamo sconfiggere persone che hanno molto significato nella storia polacca, ma che oggi ha assunto un nuovo significato. Dobbiamo sconfiggere coloro che erano lì il 13 dicembre. Jaroslaw Kaczynski ha concluso: “Sì, signore e signori, vinceremo”.

Continuazione del materiale sotto il video

A. 19 nella Basilica Cattedrale del Santo Sacrificio. Giovanni Battista, Santa Messa celebrata a Varsavia. Per le vittime del disastro di Smolensk. I partecipanti alla cerimonia hanno preso parte ad un corteo commemorativo al Palazzo Presidenziale.

In precedenza si è verificato un incidente davanti al memoriale delle vittime della tragedia di Smolensk a Varsavia. Jarosław Kaczynski prese la corona che era stata posta lì con un'iscrizione offensiva contro Lech Kaczynski.. – Non dirmi che non posso. Insulta mio fratello in un modo molto vergognoso, in stile Putin, ha detto a un poliziotto che ha cercato di fermarlo.

Il 10 aprile 2010 un aereo Tu-154M si è schiantato a Smolensk, uccidendo 96 persone, tra cui: il presidente della Repubblica di Polonia Lech Kaczynski e sua moglie Maria, l'ultimo presidente della Repubblica di Polonia in esilio Ryszard Kazorowski e altre celebrità . La delegazione polacca avrebbe dovuto celebrare il 70° anniversario del massacro di Danzica.