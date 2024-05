Izabela Kloc ha attaccato Grzegorz Tobiszowski. “Ha offuscato il buon nome del partito”

Martedì abbiamo rivelato nei documenti Onet che un deputato europeo del PiS aveva parlato in modo sgarbato con il suo partner. Si dice anche che si sia suicidato. Sul posto è intervenuta la polizia e sul caso sta indagando l’ufficio del procuratore distrettuale di Zabrze.

Dopo lo scoppio dello scandalo, il portavoce del PiS Rafał Bochenek ha detto che Jarosław Kaczyński aveva deciso di sospendere Tobiszowski come membro del partito. Anche il presidente del PiS ha presentato una mozione per escluderlo dalle strutture.

L’eurodeputata Izabela Kloc ha affermato che Grzegorz Tobiszowski con il suo comportamento ha oltrepassato tutti i limiti della decenza. “Ha screditato il PiS e ha offuscato il buon nome della Slesia, il rispetto per le donne è parte integrante del codice culturale della regione. Una donna, una slesiana e un politico del PiS, mi vergogno di lui. Queste persone non hanno posto nella vita pubblica”, ha scritto Glock in una nota.

Grzegorz Tobiszowski è stato sospeso dal PiS. Reazione al testo di Onet

Grzegorz Tobiszowski è stato deputato del PiS dal 2005 al 2019. Prima di entrare al Parlamento Europeo, ha ricoperto per quattro anni la carica di Ministro degli Esteri presso il Ministero dell’Energia.

Glock ha notato l’atteggiamento aggressivo di Tobyszowski nei confronti delle donne Era un argomento proibito. Secondo l’eurodeputato, “si potrebbe scrivere un libro intero sul suo comportamento nei confronti dei politici regionali, dei funzionari governativi locali, dei giornalisti e dei dirigenti delle aziende quando era un magnate del carbone della Slesia”.

Tobyzowski non si è candidato alle elezioni del Parlamento europeo di quest’anno. Glock, invece, punta alla rielezione dal terzo posto nella lista PiS nel Voivodato di Slesia.