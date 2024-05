La tensione al confine sta aumentando. L’opposizione bielorussa ha lanciato un avvertimento alla Polonia

Ogni giorno, tra i 300 e gli 800 stranieri, inviati lì dal regime di Alexander Lukashenko, raggiungono nuovamente il confine polacco-bielorusso. Si tratta del numero più alto dall’inizio della crisi alle frontiere

Possiamo solo prevedere che ci saranno sempre più persone al confine, dice Pavel Latushka dell’opposizione bielorussa in un’intervista a Onet. In questa situazione il governo polacco dovrebbe agire in due modi, ha detto

Un funzionario bielorusso con il grado di viceministro mi ha detto direttamente che Lukashenko era un pazzo. Vuole isolare la Bielorussia dal mondo, aggiunge

Vogliamo la Corea del Nord nell’Europa dell’Est, insiste Łatushka

Maggiori informazioni possono essere trovate sulla home page di Onet

“Spaventati, hanno chiesto se sarebbero tornati in Bielorussia”

—Quando la zona fu circondata da una retata e quattro uomini provenienti dalla Somalia rimasero bloccati nella palude, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​una soluzione: devi andare con le guardie o le guardie donne da coloro che hanno bisogno di aiuto . Soprattutto da quando è arrivato un segnale dalla foresta: “Abbiamo bisogno di rifugio in Polonia, dobbiamo restare qui!” – Inizia la sua relazione Beata Ciemasko dell’associazione No To Ci Pomogę, parte del Gruppo Granica.

Nella notte tra il 5 e il 6 maggio, dei sedicenni, dei 17enni e due trentenni hanno preso da lei cibo e bevande nella foresta. Gli assistenti sociali fasciano le loro ferite, le guardie accendono le torce.

– E quando i nostri studenti hanno firmato le domande di protezione internazionale, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ lega che per me è una procura – aggiunge Seamasco. —Spaventati, gli hanno chiesto se sarebbe tornato in Bielorussia.

“…e non posso fare niente”

Le forze di sicurezza di frontiera li hanno portati via intorno alle 2 del mattino. Diverse ore dopo, due di questo gruppo (16 e 30 anni) scrivono a Beata Simasko dalla Bielorussia: “La guardia di sicurezza ci ha gettati oltre la recinzione!”

—Ieri li ho visti in terra polacca, incollati al recinto. Mi hanno urlato chiedendo protezione e non capivano perché. Stavo lì, separato da loro da un recinto di filo spinato, con in mano la loro procura…non potevo fare nulla. – Simasko è d’accordo.

Ma questa è una delle centinaia di storie che si svolgeranno nelle foreste del confine polacco-bielorusso a partire dal 2021.

Tra il 6 e il 7 maggio, la guardia di frontiera riferirà che 434 persone hanno tentato di attraversare illegalmente il confine polacco-bielorusso. “Nati e pietre sono stati lanciati contro la pattuglia polacca”, hanno scritto le guardie. Nei giorni successivi tali messaggi si ripeteranno ed il numero aumenterà.

Continuazione del materiale sotto il video



Tre anni di crisi alla frontiera

Nella primavera del 2022, secondo la guardia di frontiera, ogni mese da 1 a 1,5 mila persone hanno tentato di attraversare illegalmente il confine polacco-bielorusso. Erano 2,4-3mila nello stesso periodo dell’anno scorso. persone al mese,

Ma la situazione che osserviamo ormai da diverse settimane ricorda quella dell’inizio della crisi. Ad aprile, 3.500 persone hanno tentato di attraversare illegalmente il confine. Stranieri, nei 14 giorni da maggio sono oltre 3,2mila

Si tratta dei numeri più alti dall’inizio della crisi alle frontiere nel 2021. Successivamente le autorità bielorusse hanno aperto un canale per trasferire i migranti al confine dell’Unione Europea sul territorio di Lituania, Polonia e Lettonia. Questa è stata la risposta di Alexander Lukashenko alle sanzioni dell’UE sulla Bielorussia e al fallimento dell’UE nel riconoscerlo come presidente legittimo.

Per combattere l’Occidente, il suo regime utilizzava gli stranieri trasportati in aereo a Minsk dai paesi asiatici e africani e poi trasportati ai confini della Polonia. I criminali guadagnavano con l’attività organizzata e Vladimir Putin se ne fregava le mani. Questo fu l’inizio di una grave crisi umanitaria che continua ancora oggi.

Agenti tra migranti?

L’aumento del numero di persone che si presentano al confine polacco è strettamente legato a ciò che stava accadendo prima della guerra in Ucraina. Ma secondo quanto riferito dai dissidenti bielorussi, questo sarebbe il risultato di un altro atto pianificato dai servizi subordinati a Lukashenko.

Ne ha parlato in un’intervista a Gazeta Pravna Alexander Azrau, ex ufficiale dei servizi segreti bielorussi e ora responsabile degli affari di sicurezza. Quando Belsad TV ha chiesto informazioni sul caso, ha insistito sul fatto che i servizi di sicurezza potrebbero “ridistribuire i migranti” in altre direzioni: potrebbero essere dirottati verso il Mar Baltico.

– La crisi migratoria viene utilizzata per sostituire agenti russi e bielorussi [do UE]. I russi sono tra questi gruppi di popoli dall’aspetto immigrato, provenienti dal Caucaso. “Sappiamo che la maggior parte di loro sono ceceni”, ha detto a Belchat il leader dell’opposizione BYPOL.

“Azione congiunta di Putin e Lukashenko”

Ha ricordato inoltre che durante il suo servizio gli emigranti avevano sempre con sé una “guida” e un ceceno. “Prima dell’arrivo dei migranti, i ceceni venivano mandati al confine a sdraiarsi nella foresta per un paio di settimane a spiare: monitoravano quando e dove andava la pattuglia. Poi sono tornati a Mosca con queste informazioni e hanno riferito della possibilità di attraversare il confine.

– Era così finché le nostre guardie di frontiera (bielorusse) non sorvegliavano il confine. Adesso sono loro stessi a spingerlo [migrantów] Oltre il confine. È vietato toccarli o addirittura tenerli sul territorio della Bielorussia, ha osservato Alexander Azarov in un’intervista a Belchat.

Inoltre, secondo le informazioni fornite da Pavel Latushka, il partito d’opposizione bielorusso, il regime di Lukashenko non vuole rinunciare a inviare più migranti verso i confini dell’Unione Europea. – La differenza tra quello che è successo nel 2021 e nel 2022 e quello con cui abbiamo a che fare ora è che allora gli immigrati venivano portati da paesi diversi. Sono arrivati ​​dall’Iraq e hanno ottenuto i visti all’aeroporto di Minsk. Ora queste persone sono state portate dalla Russia. Questa è la prova che si è trattato di un’operazione congiunta di Putin e del suo alleato Lukashenko – dice Paweł Łatuszka in un’intervista a Onet.

– Possiamo solo prevedere che ci saranno più persone alla frontiera – Aggiunge.

Il Primo Ministro sul muro al confine: Non conforme alle aspettative

Secondo l’opposizione bielorussa, gli stati baltici, compresa la Polonia, hanno ragione ad aumentare i finanziamenti per la difesa e a rafforzare le fortificazioni dei confini.

Cita, tra le altre cose, il recente annuncio della visita del primo ministro Donald Tusk al confine orientale della Polonia l’11 maggio. Martedì ha annunciato:- DE la diga non è stata all’altezza delle nostre aspettative. Quando ho visitato il confine polacco-bielorusso, le guardie di frontiera e l’esercito mi hanno chiesto chiaramente se fosse necessario rafforzare questa barriera. E questo è il piano minimo.

Il primo ministro ha aggiunto che sarà rafforzato “così che d’ora in poi non potremo piegare questi cavi con un semplice cric e andare in Polonia”.

Anche il contesto di queste dichiarazioni è importante: il primo ministro ha parlato del rafforzamento della sicurezza dopo una serie di gravi incendi in Polonia. E di recente ha ricevuto segnalazioni dai servizi che hanno sventato tentativi di sabotaggio.

“È un trucco e abbiamo bisogno di una strategia su due fronti.”

– Se fossi il primo ministro di questi paesi, farei lo stesso – dice Pavel Latushka riguardo al rafforzamento della barriera di confine. — Ma queste sono solo tattiche, abbiamo bisogno di una strategia su cosa fare con il regime di Lukashenko – Egli sottolinea che, secondo un sondaggio di marzo, il 66% ricorda che i bielorussi si oppongono al regime di Lukashenko. Solo il 2% vuole far parte della Russia.

– È importante che la strategia si basi su due binari. Da un lato, l’opposizione afferma che è necessario aumentare la sicurezza, ma dall’altro sostiene la società civile bielorussa, il sostegno ai media bielorussi liberi e l’emissione di un mandato di arresto contro Lukashenko per i suoi crimini.

– Se non si adottano queste misure bilaterali, le fortificazioni costruite oggi tra qualche anno saranno inefficaci. Non voglio nemmeno immaginare che un soldato bielorusso, con indosso l’uniforme russa, cerchi di entrare nel territorio della Polonia, Lettonia o Lituania. – sottolinea.

“Facciamo la Corea del Nord nell’Europa dell’Est”

A suo avviso, oggi Lukashenko gioca sul crescente isolazionismo della Bielorussia. Vuole chiudere le frontiere per impedire l’accesso dei cittadini al libero Occidente.

– Sappiamo dai servizi segreti che Lukashenko ha convocato una riunione qualche settimana fa. Lui ha ordinato di ridurre la possibilità di rilasciare visti ai cittadini bielorussi per i viaggi nell’Unione europea e di opporsi ai servizi consolari. Un funzionario bielorusso con il grado di viceministro mi ha detto direttamente che Lukashenko era un pazzo. Vuole isolare la Bielorussia dal mondo ed è per questo che l’Europa dovrebbe aprirsi maggiormente alla società bielorussa – dice Latushka.

— Perché la chiusura della Bielorussia lascerebbe la Corea del Nord nell’Europa dell’Est – avverte.

“Coalizione di deportazione”

Martedì, durante il discorso del primo ministro Donald Tusk, sono state pronunciate altre parole, oltre all’annuncio del rafforzamento del confine.

—Questi non sono rifugiati, sono migranti sempre più rari, famiglie povere in cerca di aiuto. In 80 casi su 100 si tratta di gruppi organizzati di giovani – 18-30 anni, queste fasce d’età – sono molto aggressivi. – ha detto il primo ministro Tusk.

Ciò ha particolarmente irritato le persone che da tre anni aiutano gli stranieri al confine polacco-bielorusso. Definiscono le azioni del nuovo governo una “coalizione di deportazione” e accusano il partito al potere di ipocrisia, continuando le sue feroci critiche mentre è all’opposizione.

Janina Ochojska reagisce emotivamente alla storia di due giovani somali, narrata da Beata Ciemasko.

“È difficile aspettarsi un trattamento diverso da una guardia di frontiera se Donald Tusk ha il consenso della sua squadra. È molto difficile scriverne. I sostenitori del PiS saranno entusiasti delle critiche di Tusk. Rispetto molto Donald Tusk e le sue azioni per una Polonia libera e democratica. Ma non dobbiamo dimenticare lo Stato di diritto, cioè il rispetto della legge, al quale hanno diritto anche gli immigrati. “Sono arrivati ​​tempi difficili per noi”, ha scritto sui suoi social.