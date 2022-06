40 La migliore Integratore sportivo del 2022 – Non acquistare una Integratore sportivo finché non leggi QUESTO!

Cerchi consigli di esperti su come acquistare la migliore Integratore sportivo? Gli esperti hanno stilato un elenco dei primi Integratore sportivo venduti nel 2022 in Italia.

Equilibra Integratori Alimentari, Re-Mineral Energy Tabs, Integratore per Sportivi, con Aminoacidi, Sali Minerali, Magnesio, Calcio, Zinco, Selenio, Vitamine C, E, B2 e B12, 20 Compresse Effervescenti 5,50 €

4,29 € disponibile 4 new from 4,29€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche INTEGRATORE PER SPORTIVI: Integratore alimentare per sportivi a base di aminoacidi a catena ramificata, sali minerali quali Magnesio, Calcio, Zinco e Selenio e Vitamine C, E, B2 e B12

CARATTERISTICHE: Gli Aminoacidi sono i costituenti fondamentali delle proteine, unitamente ai sali minerali e alle vitamine sostengono l’organismo durante lo sforzo fisico

DA ASSUMERE QUOTIDIANAMENTE: Si consiglia di assumere 1 compressa al giorno disciolta in 500 ml d'acqua (1 borraccia)

PER LA NORMALE FUNZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO: Vitamina C, Zinco e Selenio contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. La Vitamina E a proteggere le cellule dallo stress ossidativo

EQUILIBRA: Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto dell'equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza

ProAction Mineral Plus (limone, Latta da 450 g) 8,90 €

7,12 € disponibile 8 new from 5,45€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Indicato negli sport di endurance per supportare il fabbisogno energetico dello sportivo

Modo d’uso: sciogliere 30 g di prodotto (2 cucchiai colmi) in 500 ml di acqua ed assumere durante e dopo l’attività fisica; si ottiene una bevanda isotonica con una concentrazione di circa 290 mosm/l

Grazie alla presenza di glucosio e maltodestrine permette un rapido ripristino dei livelli energetici e permette anche il recupero delle scorte di glicogeno muscolare

ProAction Carbo Plus Energy Formula - Latta da 530 g 19,90 €

12,52 € disponibile 7 new from 10,93€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Indicato per: tutti gli sport di endurance, consigliato come fonte di energia graduale e costante per chi svolge intensa attività fisica.

Confezione: latta da 530 g

Modo d’uso: sciogliere una dose da 53g (4 cucchiai colmi) di prodotto in 500 ml di acqua. Assumere due dosi al giorno prima e durante l’attività sportiva.

SiS Science in Sport GO Gel Isotonico Energetico | Gusti Misti | Ad Alto Contenuto di Carboidrati | Senza bisogno d'Acqua | Confezione da 20 x 60ml 45,00 €

31,97 € disponibile 2 new from 31,97€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Gel energetico isotonico che offre una riserva di carboidrati rapida e digeribile durante l'esercizio fisico

Studiati per poter essere consumati senz'acqua, minimizzando così la sensazione di gonfiore

Ogni gel fornisce 22 grammi di carboidrati

Ottimo per migliorare le proprie prestazioni

Rallenta l'insorgere della fatica

Polase Sport Integratore con Vitamina C, Vitamina E, Magnesio e Potassio, Sali Minerali e Maltodestrine, Prodotto Energetico Salino per Sportivi, Senza Glutine, 10 Bustine Gusto Arancia 16,00 €

11,41 € disponibile 39 new from 10,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Integratore alimentare con una formula specificatamente pensata per fornire molteplici benefici agli sportivi, da usare prima, durante e al termine dell'attività fisica

Con magnesio che, oltre a contribuire alla riduzione di stanchezza e fatica e al normale metabolismo energetico, aiuta anche a reintegrare le perdite idrosaline

Con potassio che contribuisce alla normale funzione muscolare e aiuta a mantenere una normale pressione sanguigna

Con vitamina C e vitamina E che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, e maltodestrine, per una rilascio graduale e prolungato dell'energia

Confezione da 10 bustine (200g) al gusto di arancia; senza glutine

Equilibra Integratori Alimentari, Sostegno Forte, Integratore con Vitamine C, B1, Magnesio e Ferro per Incrementare le Prestazioni Fisiche, con Succo Concentrato di Arancio, 22 Bustine Monodose 12,90 €

9,99 € disponibile 5 new from 9,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER RIDURRE STANCHEZZA E AFFATICAMENTO - Integratore alimentare a base di Creatina, Arginina, Beta-Alanina. Con succo concentrato di arancio

CARATTERISTICHE - Fonte giornaliera di 3 grammi di Creatina, che incrementa le prestazioni fisiche. La formulazione è arricchita con 2 grammi dell'aminoacido L-Arginina e 400 mg di Betalanina

DA ASSUMERE QUOTIDIANAMENTE - Si consiglia l’assunzione di 1 bustina al giorno. Sciogliere il contenuto di 1 bustina in 200 ml di acqua o altro liquido non caldo

PER IL NORMALE MATABOLISMO ENERGETICO - Contiene Vitamine C, B1 e Magnesio. Contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento la Vitamina C, il Ferro e il Magnesio

EQUILIBRA - Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto dell'equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza READ Guerra Russia-Ucraina. L'Ucraina rivela le vittime della guerra russa

+WATT SALI + PERFORMANCE 500 GR Limone 13,60 € disponibile 13 new from 10,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Avvertenze: gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano. L’assunzione non deve eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Si raccomanda di non superare la dose giornaliera di 400 mg da tutte le fonti di caffeina.

Sustenium Energy Sport - Soluzione di carboidrati-elettroliti per sportivi con Carnitina, Taurina, Glutammina, Vitamina C, Vitamina E, Zinco, zuccheri ed edulcorante. Gusto Arancia, 10 Bustine da 21gr 15,30 €

12,40 € disponibile 9 new from 12,40€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Integratore alimentare completo con sali minerali, taurina e vitamine che contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento

È un prodotto dietetico a base di carboidrati e sali minerali, pensato per gli sportivi che vogliono reintegrare le perdite gluco saline conseguenti all’eccessiva sudorazione durante l’attività fisica

Può essere utilizzato durante o dopo l’attività fisica

Può essere utilizzato anche per lo sport a livello agonistico in quanto non contiene sostanze dopanti

Sustenium Plus - L’integratore tonico a base di vitamine, Sali minerali con l’aggiunta di Creatina per avere il massimo dell’energia. Confezione da 22 Bustine da 8gr. 13,17 € disponibile 23 new from 10,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sustenium Plus è un integratore alimentare energizzante che, grazie alla sua formulazione completa con l’aggiunta di creatina, permette di avere il massimo dell’energia.

Sustenium Plus è l’alleato perfetto durante i cambi di stagione, in periodi stressanti o per affrontare al meglio giornate intense.

Grazie al suo contenuto di aminoacidi, vitamine e minerali può essere utilizzato anche dagli sportivi durante la preparazione atletica.

La Vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e sostiene la normale funzionalità del sistema immunitario. Lo Zinco invece contribuisce al normale metabolismo energetico per darti un "plus" quando serve.

Farmac, MAGNESIO e POTASSIO, con CREATINA, ARGININA e CARNITINA, 20 bustine| integratore per l’attività fisica e sportiva| PIU’ ENERGIA per il tuo corpo| Sali minerali sport e amminoacidi, pre workout 11,90 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ MAGNESIO E POTASSIO: una carica di energia, indicato per reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione in seguito all’attività fisica o nei periodi più caldi. Il MAGNESIO, aiuta a ridurre stanchezza e fatica, a produrre energia e a sostenere una normale sintesi proteica e funzione psicologica. Il POTASSIO, contribuisce a un corretto funzionamento del sistema nervoso e muscolare e per mantenere una normale pressione sanguigna. UNA BUSTINA DUE VOLTE AL DÌ

‍♂ TRE AMMINOACIDI, prestazioni migliori: CREATINA, contribuisce ad AUMENTARE LA RESISTENZA e prevenire l'affaticamento muscolare, migliorando le nostre prestazioni sportive. Contribuisce ad aumentare l'apporto di energia nei nostri muscoli, contribuendo a MIGLIORARE IL RECUPERO POST L’ALLENAMENTO. La creatina rimane immagazzinata nei muscoli del corpo, contribuendo ad AUMENTARE IL VOLUME MUSCOLARE, purché sia accompagnato da un allenamento adeguato

ARGININA: contribuisce a costruire e POTENZIARE LA MASSA MUSCOLARE, spesso utilizzata negli integratori sportivi. Contribuisce a sintetizzare Ossido Nitrico, che è un agente attivo che STIMOLA L'AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA tramite la vasodilatazione e favorisce così il trasporto dei nutrienti in muscoli e tessuti di tutto il corpo

CARNITINA: Aiuta a MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI RECUPERO DEI MUSCOLI del nostro corpo durante l'esecuzione di un esercizio, contribuendo ad aumentare la massa muscolare e ridurre l'affaticamento. Aiuta a RIDURRE LA MASSA GRASSA del nostro corpo in quanto aumenta l'uso dei grassi come fonte di energia in modo che possano bruciare più facilmente, ed è più efficace durante i periodi di forte utilizzo come allenamento sportivo. Infine agisce come un antiossidante naturale

PRODOTTO 100% ITALIANO: prodotto interamente negli stabilimenti italiani, notificato al Ministero della Salute

Equilibra Integratori Alimentari, Re-Hydra Mineral, Integratore per Sportivi, a Base di Sali Minerali e Carboidrati a Lento e Rapido Assorbimento, Funzionalità Muscolare, Barattolo 360 g 6,46 €

6,29 € disponibile 6 new from 6,14€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PER IL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITÀ MUSCOLARE: Integratore per sportivi a base di sali minerali e carboidrati a lento e rapido assorbimento (maltodestrina e destrosio)

CARATTERISTICHE: La vitamina D contribuisce al normale assorbimento, ai normali livelli di calcio nel sangue, al mantenimento della normale funzione muscolare, al funzionamento del sistema immunitario

DA ASSUMERE PRIMA O DOPO L'ATTIVITÀ SPORTIVA: Sciogliere 18 g di prodotto in 500 ml di acqua. Fino a 3 volte al giorno, durante e dopo l’attività sportiva, per il recupero di energia e sali minerali

PER IL METABOLISMO ENERGETICO: Il Magnesio e la Vitamina C contribuiscono alla riduzione di stanchezza e affaticamento. Il Calcio e la Vitamina B6 sostengono il metabolismo energetico

EQUILIBRA: Da oltre trent'anni leader nel mercato Integratori Alimentari e Cosmetica Naturale con prodotti frutto dell'equilibrio tra rispetto, efficacia, benessere e bellezza

Namedsport Total Energy Shot 25x60ml 57,96 €

55,43 € disponibile 9 new from 55,20€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Size 60 ml (Confezione da 25)

Integratori alimentari per lo sport 16,95 €

16,10 € disponibile 5 new from 16,10€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2018-11-27T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 159 Publication Date 2018-11-27T00:00:01Z

Integratori per lo sport e il benessere 12,50 €

11,87 € disponibile 6 new from 11,87€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2013-10-04T00:00:01Z Language Italiano Publication Date 2013-10-04T00:00:01Z

Integratori per lo sport. Come, quando e perché usarli 18,00 €

17,10 € disponibile 6 new from 17,10€

1 used from 10,00€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Release Date 2016-06-30T00:00:01Z Language Italiano Number Of Pages 154 Publication Date 2016-06-30T00:00:01Z

4+ NUTRITION - Hydro β+, Integratore Sportivo, Proteine Idrolizzate del Siero del Latte, Aumento di Energia, Resistenza e Recupero Veloce, in Polvere, Gusto Chocotella, 2 kg 74,73 € disponibile 2 new from 74,73€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche HYDRO β+ è un integratore alimentare che contiene proteine idrolizzate del siero del latte. Le proteine contribuisco alla crescita ed al mantenimento della massa muscolare

Le proteine idrolizzate del siero del latte, per le loro caratteristiche chimico fisiche, sono rapidamente assorbite dal nostro organismo, ben tollerate e altamente digeribili

L’associazione proteine-Proβios Matrix garantisce un aumento della produzione di energia e un incremento della resistenza durante lo sforzo, assicura un recupero più veloce e minimizza i danni muscolari indotti dall’esercizio fisico intenso

INGREDIENTI: Proteine del siero di latte isolate, aromi, edulcorante: sucralosio; proβios matrix, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B7

MODALITÀ D'USO: Si consiglia di miscelare 3 misurini (30 g) in 200 ml di acqua, succo di frutta o latte scremato ed assumere una volta al giorno

Science in Sport SiS GO Electrolyte Polvere, Sport Drink con Sali Elettroliti e Carboidrati, Gusto Arancia, 1.6kg 39,00 €

36,19 € disponibile 3 new from 36,19€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 40 La migliore forno a microonde ariston del 2022 - Non acquistare una forno a microonde ariston finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche Contiene una riserva rapida e facilmente digeribile di carboidrati

36 grammi di carboidrati per una porzione da 500 ml

Alto contenuto di sodio per favorire l'idratazione

Apporta rapidamente energia e fluidi

Adatto a una dieta vegana

Supradyn Magnesio e Potassio Integratore Multivitaminico Alimentare Completo, con Vitamine B, Acido Folico e Minerali contro Stanchezza Fisica e Caldo, 48 Bustine Effervescenti, Gusto Arancia 24,80 €

15,25 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Formula specifica di magnesio, potassio e 5 vitamine in caso di aumento della sudorazione e perdita di liquidi e sali minerali

La ricarica di Minerali con Vitamine B per supportare la funzione muscolare

Senza glutine, naturalmente privo di lattosio e senza zucchero; prodotto vegano

Scopri la nostra vasta gamma di prodotti

Formato 48 Bustine Effervescenti, Gusto Arancia

Named 4Fuel Recharge Prodotto Dopo la Prestazione Sportiva, 14 Bustine 15,48 € disponibile 18 new from 14,69€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Recharge Prodotto Dopo la Prestazione Sportiva

Enervit, Pre Sport Arancia, Integratore Gel Energetico, a Base di Carboidrati, per i Momenti di Massimo Sforzo, Senza Glutine, con Isomaltulosio e Vitamina B1, 20 Pack da 45 Grammi 32,62 € disponibile 6 new from 32,50€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche PRE SPORT: Pre Sport è un integratore energetico altamente tecnico a base di carboidrati. Pratico da assumere, è ideale per avere la giusta determinazione prima dell'attività sportiva

BENEFICI: 2 gelatine di Pre Sport forniscono circa 50 g di carboidrati assumendole non oltre le 2h antecedenti la partenza, e mantengono alti i livelli di energia durante l'attività fisica

PROPRIETA': Al gusto arancia e senza glutine, questo pre sport è arricchito con isomaltulosio e Vitamina B1. Ti aiuta nei momenti di massimo sforzo, contribuendo al normale metabolismo energetico

MODO D'USO: Assumere 2 gelatine da 45 g 1-2 ore prima dell’esercizio fisico

ENERVIT: Formuliamo e produciamo soluzioni nutrizionali e di integrazione innovative con un preciso obiettivo: aiutare tutte le persone a migliorare la qualità della propria vita

Sport 1 Endurance Salugea 100% Naturale - Integratore per la Resistenza negli sport di endurance - Damiana, Cordyceps, Suma e Eleuterococco - Flacone in Vetro (No Plastica) 29,14 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Migliora la performance negli sport di endurance (corsa, ciclismo, nuoto, triathlon, calcio, trekking), sostenendo la funzione muscolare, svolgendo azione anti-fatica e migliorando la resistenza

Gli estratti secchi titolati di damiana, cordyceps, suma ed eleuterococco sostengono la presenza e la concentrazione mentale durante lo sforzo prolungato

Alto contenuto di principi attivi, 100% naturale, in capsule vegetali e flacone in vetro scuro farmaceutico

Contiene 60 capsule vegetali; dose giornaliera: 1-2 capsule al giorno (1 flacone copre 1 - 2 mesi di trattamento

Integratore alimentare notificato al ministero della salute

L CARNITINA 2000 Integratore Brucia Grassi Natural Dose Elevata. Provvede Energia e Resistenza Migliora lo Sviluppo Sportivo Perdita di Peso. 2000mg. 150 Capsule. CE. N2 Natural Nutrition 19,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ALTA CONCENTRAZIONE, MIGLIORA LE PRESTAZIONI SPORTIVE E IL RECUPERO MUSCOLARE: la L-Carnitina 2000 di N2 Natural Nutrition aumenta i livelli di Energia e Resistenza. Inoltre, favorisce il metabolismo dei grassi pesanti, agendo come Bruciagrassi, migliorando il recupero muscolare, le prestazioni fisiche e mentali. Consigliato per la resistenza e l'attività aerobica.

POTENTE BRUCIA GRASSI PER PERDERE PESO ED AUMENTARE L'ENERGIA: l'integratore sportivo naturale di L-Carnitina 2000 agisce come bruciagrassi. Favorisce la perdita di peso, aumenta l'uso dei grassi come fonte di energia in modo che possano bruciare più facilmente, ed è più efficace durante i periodi di forte utilizzo come allenamento sportivo.

CAPSULE SENZA MAGNESIO STEARATO, GLUTINE E LATTOSIO: il nostro integratore di L Carnitina 2000 viene fornito in capsule al posto delle compresse per fornire la massima concentrazione e purezza, minimizzando l'uso di agglomerati, massimizzando l'assorbimento dei principi attivi e riducendo l'irritazione intestinale.

L Carnitina 2000 100% NATURALE: integratori 100% naturali, prodotti in laboratori CE, conformi ai rigorosi standard e processi produttivi ISO 9001, FDA americana, GMP (Buone Pratiche di Produzione). Tutti i nostri ingredienti sono privi di sostanze transgeniche.

GARANZIA DI SODDISFAZIONE: Per N2 Natural Nutrition la soddisfazione dei nostri clienti è la nostra raison d'être. Quindi, se avessi qualche domanda o suggerimento, non esitare a contattarci, il nostro team di nutrizionisti ed esperti sarà lieto di offrirti la migliore soluzione nel più breve tempo possibile.

STORM ENERGY - INTEGRATORE ENERGETICO CON VITAMINE, TAURINA, GUARANA', CAFFEINA - 10 COMPRESSE DA MASTICARE 9,50 €

5,70 € disponibile 2 new from 5,70€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Size 10 Unità (Confezione da 1)

Enervit, Liquid Gel Arancia, Ideale per gli Sport di Endurance, Fornisce 90 Grammi di Carboidrati, con Maltodestrine, Fruttosio e Vitamina B1, 18 Pack da 60 Millilitri 38,29 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche GEL SPORT: Formula che permette di assumere una quantità maggiore di carboidrati per ora (90g). È pratico da assumere, grazie al suo tappo richiudibile

BENEFICI: Il gel dalla formula vincente per gli sportivi di endurance, ideale nelle fasi finali dello sforzo fisico. Gusto Arancia

PROPRIETA': Formula innovativa a base di Maltodestrine e Fruttosio nel rapporto 2.1. Con Vitamina B1. Per i momenti di massimo sforzo, contribuisce al normale metabolismo energetico

MODO D'USO: Assumere minimo 2 cheer pack durante l’attività. Assumerne fino a 4 in base a durata e intesità dello sforzo. Una volta aperto, conservare in frigorifero e consumare entro 48 ore

ENERVIT: Formuliamo e produciamo soluzioni nutrizionali e di integrazione innovative con un preciso obiettivo: aiutare tutte le persone a migliorare la qualità della propria vita

Isonam Energy - Named - Bevanda idrosalina isotonica con Sali Minerali, Maltodestrine e Vitamine (Gusto: ARANCIO) 15,80 €

12,00 € disponibile 10 new from 12,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Post-workout a base di Magnesio, Potassio, Creatina e L -Glutammina KyowaQuality

EthicSport - Recupero Extreme - Barattolo da 400 g - Integratore alimentare energetico con bcaa, l-alanil-l-glutammina, l-glutammina, sensoril®, vitamine ed elettroliti 19,90 €

19,40 € disponibile 9 new from 16,05€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Assunto dopo un impegno fisico molto intenso permette un efficace recupero dei nutrienti, delle energie e della migliore condizione atletica

Sciogliere 1 busta in circa 250 ml di acqua. Assumere 15-30 minuti dopo un impegno sportivo intenso.

Abbott Nutrition Ensure Max Protein Integratore Proteico, Bevanda Proteica con Proteine e 27 Vitamine e Minerali, Confezione 8x330 ml, Gusto Cioccolato 24,60 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 30g di PROTEINE - Ensure Max Protein è un integratore alimentare con 30g di proteine e calcio che contribuiscono al mantenimento e alla normale funzione muscolare

27 VITAMINE E MINERALI - Ensure Max Protein contiene 27 vitamine e minerali; con Vitamine B1, B2, B6 e B12 per il rilascio di energia

SENZA ZUCCHERI - < 0.5 g/100 ml, senza grassi e solo 150 Kcal per recuperare la giusta energia mantenendosi in forma

PRONTO DA BERE - nel pratico formato da 330 ml da portare sempre con te

SENZA GLUTINE - Integratore ad alto contenuto proteico adatto a soggetti intolleranti al glutine READ 40 La migliore poggiapiedi ufficio del 2022 - Non acquistare una poggiapiedi ufficio finché non leggi QUESTO!

HydraFit Named Sport - Integratore alimentare di sali minerali, magnesio, potassio e un complesso di nove vitamine - Offerta da 3 confezioni 32,60 € disponibile 2 new from 32,60€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Size 3 Unità (Confezione da 1)

3 Enervit Isotonic Drink 420 g. gusto Arancio, Reidratazione, Maratona Dles Dolomites Enel 2018 28,80 € disponibile 4 new from 28,80€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Isotonic Drink a base di carboidrati e sali minerali. Prodotto per sportivi. Gusto arancia.

Prestazione, Resistenza, Riduzione stanchezza e affaticamento

Mix di Maltodestrine a differente grado di polimerizzazione

Energia, Reidratazione

BCAA 4:1:1 extremePRO 310 cpr - integratore di Aminoacidi a catena ramificata Ajipure® (1g/compressa) al massimo stato di purezza 34,60 € disponibile 28 new from 34,59€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Stimola la sintesi proteica

Limita il danno muscolare durante la prestazione atletica

Aiuta a ridurre i tempi di recupero

Contrasta il catabolismo post-allenamento

Gluten Free

