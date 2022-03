Italia. I bambini della scuola primaria accolgono a scuola un ragazzo e una ragazza dall’Ucraina [NAGRANIE]

Il record di una scuola in Italia è stato twittato lunedì da Ben Phillips, scrittore e attivista, autore di How to Fight Inequality. Mostra due bambini ucraini, un maschio e una femmina, che lasciano il loro paese e iniziano la scuola. “Il primo giorno vengono con l’ansia. Non puoi credere a quello che hanno fatto i ragazzi italiani dopo” – ha scritto l’autore del post.