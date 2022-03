Le copertine di oggi | RealMadryt.pl

Marca



“Dieci!” – Marca Indica che il Real Madrid aumenta il suo vantaggio a 10 partite rimanenti. I reali stanno saltando più lontano da Siviglia E vincere la semi-lega davanti alla classica. Vinicio decisivo dopo aver aperto le marcature e portato su calcio di rigore. doppietto Benzema caduto infortunato, come Rodrygo e Mendy.

In alto: Atleti, fallo! – Rojiblancos Stanno cercando i quarti di finale di Champions League con Jimenez, Kongogbia e Hermoso in rosa; United lanciato con Bruno e Cristiano.

sul lato: Il Barcellona con un tetto salariale negativo – -144 milioni di euro – non potrà effettuare trasferimenti se non riceve eccedenze e profitti, e il Real Madrid con un positivo 739 milioni di euro.; L’agente di Ozilla esplora il lato oscuro dello sport reale nel suo romanzo: “Il calcio mondiale è pieno di clientelismo e corruzione”. Ora è ufficiale la nascita della Lega Professionista Femminile: il governo ha approvato gli statuti ed è iniziata la corsa alla presidenza della nuova organizzazione.

Inoltre, in basso: è comunque arrivato agli 1/8 di finale a Indian Wells e mantiene il suo anno perfetto con un punteggio di 17-0.

“Che due!” – come Descrive la doppietta di Vinicius e Benzema tirando Maiorca per il Real in classifica. Il francese non ha concluso il match a causa di un dolore al polpaccio e la sua prestazione nella Classica era in pericolo. Feriti anche Rodrigo e Mendy.

Sopra: un sogno sul palcoscenico dei sogni – L’Atlético cerca la vittoria su Cristiano Ronaldo che si è meritato a Madrid; Joao Felix e Griezmann hanno effettuato l’attacco. Sotto le sezioni calcio: affanno – La Liga ha fissato il limite salariale del Barcellona a -144 milioni di euro; Salah è il secondo piano del Barcellona: non ha rinnovato il contratto con il Liverpool ei catalani stanno analizzando il suo trasferimento.

E poi in fondo: vince ancora, schiaccia Alcaraz e crolla Medvedev; Il calciatore Tom Brady fa marcia indietro e va a giocare: ha annunciato il suo ritorno ai Buccaneers 40 giorni dopo il suo ritiro.

Settimana Santa – Mondo dello sport Conferma che il Barcellona, ​​in una buona atmosfera, si sta avvicinando alle due grandi sfide della Lega Europea e della Lega spagnola con speranza e volontà. Dovrà vincere a Istanbul giovedì per raggiungere i quarti di finale e domenica attaccare il Bernabéu. Sul nastro: Salah appare come sostituto di Håland; limite salariale blaugrana Cioè -144 bolle.

Sotto: Il governo dà il via libera alla Lega Professionisti Donne. Doppio di Benzema – Vinicius apre le marcature, e il francese in forma completa l’impresa; Storia di successo: ecco come i giocatori di rugby sono passati alla Coppa del Mondo.

sopra: materassi Vuoi sognare all’Old Trafford – L’Atletico ha bisogno di una vittoria per raggiungere i quarti di finale di Champions League.

“sarà crepa! -” gli sport Afferma che, nonostante il limite salariale negativo di -144 milioni di euro, il Barcellona acquisterà una stella in estate. Accordo con codice di verifica della carta o vendita Barça Studios Finanzieranno la maggior parte degli investimenti nel calciatore. Haaland, Lewandowski e Salah in copertina.

Sotto: Messi e Laporta senza contatti dalla partenza – l’argentino resta a Parigi; Atletico vs CR7 in Figura. In alto: il Real perde Benzema e Rodrygo.

Inoltre, le colonne in: Barcellona ha bisogno di comprare una stella. Barcellona, ​​impaurita dalle offerte ad Haaland; Barcellona come squadra al suo meglio.