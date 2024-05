L’elicottero ha effettuato un atterraggio di emergenza in una zona vicino a Minsk Mazowiecki. Sono feriti

L’elicottero ha effettuato un atterraggio di emergenza vicino a Mińsk Mazowiecki. Il pilota dell’aereo civile lo ha fatto atterrare in una radura della foresta. 3 persone sono state ricoverate in ospedale e le loro ferite non erano gravi. Com’è accaduto l’incidente? – Il motore si è fermato. Il pilota è atterrato in autorotazione. Le scivolate hanno attenuato l’impatto – ha detto il giornalista di tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.