Avvisi IMWM. Calore e temporali. Pericoloso in molti posti

L’Agenzia meteorologica e di gestione delle acque ha messo in guardia contro le ondate di caldo. L’allerta di livello 2 è stata emessa per gran parte del Paese poiché si prevede che le temperature raggiungeranno i 35°C nel fine settimana. Molte navi voido hanno avvisi riguardanti le tempeste.

Gli avvisi di tempesta secondari sono in vigore nei seguenti voivodati:

Forti precipitazioni da 35 a 45 litri per metro quadrato e venti fino a 90 chilometri orari. Localmente si verificherà grandine.

IMWM mette in guardia anche dal calore. Avvertimenti secondari sono stati emessi ai seguenti voivodati:

La temperatura massima varia da 32 a 35 gradi Celsius. Di notte, i termometri dovrebbero oscillare tra una minima di 17 e 23 gradi Celsius. Questi avvisi sono in vigore fino alle 20:30 di sabato.

In questi luoghi, i termometri dovrebbero indicare 30-32 gradi Celsius durante l’ora più calda della giornata: venerdì dalle 12 alle 19.

Un avviso secondario prevede il verificarsi di eventi meteorologici pericolosi che comportano perdite materiali significative e minacce alla salute e alla vita. Gli eventi rischiosi o le conseguenze del loro verificarsi limitano notevolmente l’operatività aziendale. Aspettatevi interruzioni nella vostra routine quotidiana. Si consiglia la massima cautela ed è essenziale il monitoraggio delle previsioni e degli sviluppi meteorologici. Seguire tutte le raccomandazioni fornite dai servizi di emergenza in caso di emergenza. Modifica i tuoi piani in base alle condizioni meteorologiche.

Il primo livello di allerta prevede condizioni favorevoli al verificarsi di eventi meteorologici pericolosi, che possono causare perdite materiali e mettere a rischio la salute e la vita. Condurre affari in condizioni che espongono questi fattori è difficile e rischioso. Aspettatevi difficoltà con le operazioni in un’area pericolosa, inclusi ritardi dovuti a interruzioni del traffico, interruzioni per eventi esterni o possibilità di cancellazioni. Si consiglia cautela, la necessità di seguire le novità e gli sviluppi delle condizioni meteorologiche.