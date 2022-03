Confine polacco-bielorusso. Inquieto al confine. SG: Un forte tentativo di costringere

Ufficiali Guardia di frontiera Sono in piena allerta dallo scorso autunno Il confine polacco-bielorusso è stato forzato da una folla di immigrati. Indicato in molti prodotti per la rimozione delle mascherine Attività del regime di Lukashenko – L’autoproclamato presidente della Bielorussia è stato ispirato a utilizzare gli immigrati dal Medio Oriente per attraversare il confine con la Polonia.

Promesso agli immigrati Attraversa l’UE. Le indagini dei media mostrano che gli immigrati hanno dovuto pagare ingenti somme per la possibilità di lasciare il loro paese d’origine. Tuttavia, erano lì Trasferito al confine polacco-bielorussoLì hanno allestito campi temporanei, sono stati protetti dalle autorità bielorusse e hanno cercato di trasferirsi illegalmente dalla parte polacca.







Nonostante l’indebolimento della pressione sul confine polacco-bielorusso, gli occhi del mondo sono puntati Alla guerra Si svolge al nostro prossimo confine: in Ucraina, la guardia di frontiera continua a registrarsi Incidenti al confine con la Bielorussia.

Ci sono stati altri eventi l’altro giorno – leggiamo. La polizia di frontiera fa rapporto in Polonia il 12 marzo 82 immigrati hanno tentato di entrare illegalmente.

In serata, la divisione ha avuto luogo a Mikhailov Un altro forte tentativo di forzare il confine. Inoltre, a Bobrowniki Una squadra di 13 persone Ha attraversato il confine fiume Svisłocz. Per attraversare il confine illegalmente, è stato utilizzato qualcosa di cambiato dall’altra parte del fiume Scalette.