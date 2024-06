Giovedì inizierà il vertice di tre giorni del G7 in Puglia

Il vertice di tre giorni del G7 inizia giovedì in Puglia, nel sud Italia. Il luogo dell’incontro sarà il lussuoso Borgo Egnazia Resort. Per la prima volta nella storia di questi incontri, Papa Francesco sarà ospite straordinario in una sessione sull’intelligenza artificiale.

Leader: Italia – Giorgia Maloney, Francia – Emmanuel Macron, Germania – Olaf Scholes, Gran Bretagna – Rishi Sunak, Stati Uniti – Joe Biden, Canada – Justin Trudeau e Giappone – Anche Fumio Kishida si unirà al presidente dell’Ucraina. Volodymyr Zelenskij. Sono attesi anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il primo ministro indiano Narendra Modi, i presidenti brasiliano e argentino Luis Inacio Lula da Silva e Javier Mille. Parteciperanno la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

L’incontro annuale dei leader del G7 si concentrerà sulla guerra della Russia contro l’Ucraina e sui conflitti armati in Medio Oriente. Anche Meloni, che quest’anno presiede il G7 ed è il primo ministro italiano, ha indicato l’intelligenza artificiale – le opportunità e le minacce ad essa associate – come uno dei temi chiave.

La questione dei beni russi congelati dopo l’attacco russo all’Ucraina è una delle questioni importanti che richiedono ulteriori decisioni. I ministri delle Finanze del G7 riunitisi in Piemonte a fine maggio hanno deciso di rinviare l’esame delle opzioni in materia a questo vertice dei capi di Stato e di governo.

La posizione del G7 è chiara: i beni sovrani della Russia rimarranno congelati finché l’Ucraina non pagherà i danni causati.

L’Ue, hanno detto martedì all’ANSA fonti di Bruxelles, si aspetta che in Puglia venga raggiunto un accordo sull’utilizzo dei profitti dei beni russi congelati per aiutare l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno già annunciato che verranno presi provvedimenti in tal senso.

Inoltre, i paesi del G7 annunceranno sanzioni volte a tagliare l’industria della difesa russa dalle forniture essenziali, ha dichiarato martedì John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Secondo la Casa Bianca, Joe Biden incontrerà Volodymyr Zelenskyj e i due parteciperanno a una conferenza stampa congiunta.

Il Papa, invitato per la prima volta al forum del G7, parteciperà venerdì pomeriggio a una sessione sull’intelligenza artificiale. Francesco ha detto ai giornalisti: “Al G7 si parlerà di intelligenza artificiale e di pace. Avrò colloqui bilaterali, ci sono richieste da parte dei sette capi di Stato. Li incontrerò tutti”.

Particolarmente atteso l’incontro tra il Papa e il presidente Biden. Non è noto se Franciszek incontrerà Zelenskyj.

L’attenzione si concentra su un momento unico in cui i leader delle potenze economiche mondiali si incontrano. Ciò avviene dopo le elezioni del Parlamento europeo, il cui effetto politico è quello di indebolire il potere del presidente francese Macron e del cancelliere tedesco Scholz. È l’unico dei tre presidenti dell’UE ad emergere vittorioso da queste elezioni; Ha vinto il suo partito, i Fratelli Italiani.

La Meloni, che guiderà l’incontro in Puglia, in questo momento viene presentata come uno dei “playmaker” del forum Ue.

Direttamente dal Sud Italia, alcuni partecipanti alla conferenza si recheranno sabato e domenica in Svizzera per la più grande conferenza internazionale di pace dell’Ucraina.

L’evento ufficiale di apertura del vertice G7 è previsto giovedì sera al Castello Svevo di Brindisi, dove sarà ospitata una cena per i capi di Stato e di governo. Ad accoglierli sarà il jazzista e sassofonista italiano Stefano Di Battista.

Il menu per il prossimo pasto dei leader mondiali è stato preparato da uno dei migliori chef del mondo, Massimo Bottura. Serve piatti provenienti da diverse regioni d’Italia. Venerdì sera il tenore Andrea Bocelli si esibirà davanti ai leader dello Stato.

Il vertice sarà a Borgo Egnazia in provincia di Brindisi con misure di sicurezza straordinarie. Un centro ricreativo al coperto di altissima qualità è circondato da una zona rossa. A Bari, a diverse decine di chilometri dal luogo dell’incontro, è stato allestito un centro stampa per centinaia di giornalisti.

Migliaia di poliziotti, militari e agenti degli altri servizi delle forze dell’ordine garantiranno la sicurezza in tutta questa zona della Puglia.

Prima dell’inizio del vertice si è presentato un problema imbarazzante. A lanciare l’allarme sono oltre 2.600 tra poliziotti, carabinieri e rappresentanti di altri servizi a bordo della nave passeggeri ormeggiata nel porto di Brindisi per le pessime condizioni igieniche della zona. A causa delle proteste, la maggior parte degli agenti è stata trasferita negli ostelli vicini. Altri aspettano l’arrivo della nuova nave.

Annunciate proteste dei manifestanti del G7 a Brindisi e Fasano. Uno di questi assumerebbe la forma di una “cena dei poveri”. Si è deciso in questo modo di richiamare l’attenzione sul fenomeno della povertà nel mondo a causa dei cambiamenti climatici.

Silvia Vysocca di Roma