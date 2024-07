Plein. Mandrie striscianti nella valle di Rostoka. Dove sta andando

La registrazione mostra che gli organismi aderenti al limo si muovono lentamente in una direzione. Tuttavia, i dettagli di questo comportamento rimangono un mistero: gli scienziati non sono stati in grado di osservare il momento in cui si forma la muffa o il punto in cui si rompe. Non sappiamo nemmeno perché le larve si riuniscono in masse così dense. Un’ipotesi è che questo renda più facile per gli adulti trovare un posto sicuro.