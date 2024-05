Media: La Cina installerà telecamere per il riconoscimento facciale in Ungheria

Il portale aggiunge che “i dissidenti cinesi che vivono nell’Unione europea temono che la Repubblica popolare cinese possa abusare di questo accordo”. Secondo il quotidiano tedesco Die Welt, che a marzo riferiva di possibili pattuglie della polizia cinese in Ungheria, Pechino vuole controllare i suoi cittadini in tutto il mondo e ora riesce a raggiungere i dissidenti in uno dei paesi dell’Unione europea.