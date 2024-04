È una questione di tempo. USA: l’attacco missilistico iraniano è inevitabile

Secondo Bloomberg, l’Iran attaccherà obiettivi governativi o militari in Israele L’uso di droni o missili di precisione è solo questione di tempo.

Il rapporto, basato su fonti anonime, non specifica se l'attacco proverrà direttamente da Teheran o attraverso gruppi estremisti come Hezbollah.

La settimana scorsa Israele ha attaccato il consolato iraniano in Siria Di conseguenza, Ali Abd Ikhsan Naeem, vice comandante dell'unità missilistica di Hezbollah, è stato ucciso. In risposta, il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha promesso vendetta.

“ Quando attaccano il consolato è come se attaccassero la nostra terra – Ha detto durante un discorso pronunciato al termine delle festività del Ramadan. “Il regime malvagio ha commesso un errore e deve essere punito, e ciò accadrà”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato: “Come ho detto al primo ministro NetanyahuIl nostro impegno per la sicurezza di Israele dalle minacce poste dall'Iran e dai suoi alleati è incrollabile. Lo dirò di nuovo, impassibile. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per proteggere la sicurezza di Israele.”