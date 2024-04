PS Plus Extra e Premium per aprile 2024 con 16 giochi. Brillano i giochi di ruolo tattici e gli horror cult dell'era PSX

Ci siamo incontrati Altri giochi verranno aggiunti a PlayStation Plus sia nella versione premium che in quella premium nel prossimo futuro. Il 16 aprile gli abbonati alla versione più costosa del servizio potranno visionare 16 titoli – Due di essi verranno aggiunti al servizio in un secondo momento (vedi elenco sotto), ma nella prima offerta – 13 di essi saranno disponibili anche per gli utenti con un abbonamento PS Plus Extra.

Il gioco di ruolo tattico dell'anno scorso sembra particolarmente degno di una raccomandazione. Miasma Records. Ho scritto nella recensione che non ero un fan della trama, ma vale sicuramente la pena dare un'occhiata all'ultimo lavoro dello studio The Bearded Ladies, creatori del fantastico Mutant Year Zero: Road to Eden, per il suo gameplay viscerale.

Una proposta interessante – soprattutto per gli appassionati dei classici – che sembra anche essere un classico di culto Solo nell'oscurità: il ritorno dell'incubo. Tuttavia, questo gioco horror sarà disponibile solo con un abbonamento PS Plus Premium.

Di seguito è riportato l'elenco completo dei titoli che saranno inclusi nelle offerte PS Plus Extra e Premium entro il mese.

Infine, vorrei ricordarvi che PS Plus Extra e Premium sono servizi in qualche modo equivalenti al Game Pass di Microsoft: forniscono l'accesso a un catalogo di giochi ricco e in continua evoluzione. La versione Premium differisce dalla versione Plus principalmente perché ti consente di giocare a titoli classici aggiuntivi rilasciati durante lo streaming. Inoltre, entrambe le versioni in abbonamento offrono i vantaggi della versione più economica di PS Plus Essential, ad esempio la possibilità di utilizzare funzioni online nei giochi, sconti speciali nel PS Store o aggiungere ogni mese prodotti gratuiti alla propria collezione.