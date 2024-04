“Un ritiro di massa non autorizzato di una brigata che non si sentiva in grado di difendere la città”.

Ti ricordiamo: Martedì sera i russi hanno occupato il centro della città di Okretin. La procura militare ucraina ha annunciato l'avvio di un'indagine su questo caso. Questo caso ha fatto scalpore in Ucraina. Al torrente di commenti sui social media si sono aggiunte le dichiarazioni di presunti soldati dell'unità che sarebbero fuggiti dal luogo della battaglia.

Tra questi c'è un'eco del commento precedentemente menzionato di “Pedger 115”:

Il soldato ha scritto: “In due mesi nella brigata, ho visto il generale di brigata e il comandante esattamente 0 volte. Ho visto il comandante della compagnia e i suoi vice lo stesso numero di volte. Hanno mostrato mancanza di rispetto per il personale”.

Commenti “Walker 115.” Ciò suggerisce che ci sia stato un ritiro non autorizzato su larga scala della brigata che si sentiva incapace di difendere la città senza una leadership e un supporto efficaci.

Un utente con il soprannome “danadeim” ha concordato X su “Piechur 115”. ha scritto:

“Poiché ho visto queste (informazioni sull'incursione russa nella città di Ukretin – ndr) nelle notizie, posso parlare di questi furfanti. Questa è la brigata di mio genero. E questo comando è completa feccia.”

L'utente di “Danadim” ha espresso la speranza che più soldati della brigata condividano le loro esperienze “per denunciare le violazioni”.

I russi hanno piantato una bandiera nel mezzo di Ukretin



“Posso solo dire che questo non è vero, l’unità non ha rinunciato alla sua posizione”.

Mentre È probabile che l'esercito russo abbia ampliato il controllo sulla città di Osheretin, che fino a domenica era nelle mani della 115a Brigata Meccanizzata. Attualmente, secondo le dichiarazioni russe, ne controlla circa il 75%. Terre della città.

Le riprese di un drone russo mostrano movimenti di truppe in città. Solo una piccola parte della città a ovest e a nord rimane sotto il controllo ucraino.

Filmati di un drone russo che sorvola l'Ucraina



Dall'inizio della settimana le forze russe hanno preso il controllo anche della maggior parte del territorio dei due villaggi vicini: Novopakhmutivka e Solovyovo.

“Il comando della 115a Brigata ha la piena responsabilità per la mancata difesa della città di Ukrytin”, ha scritto giovedì 25 aprile il portale di notizie ucraino Onews Ucraina.

Vadim Chorny, portavoce della 115a Brigata, ha dichiarato: “Posso solo dire che questo non è vero. L'unità non ha abbandonato la sua posizione”, negando le accuse dei media, compreso il quotidiano britannico Financial Times.