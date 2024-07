Tenerife. Conferma i servizi. Il corpo del giovane è quello del diciannovenne Jay Slater

Le autorità spagnole hanno confermato che il corpo del giovane trovato a Tenerife era quello del 19enne Jay Slater. La ricerca del britannico è continuata per circa un mese. Il suo corpo è stato deposto in una zona inaccessibile.

Lunedì la Guardia Civil spagnola ha annunciato in un comunicato che il corpo di un giovane era stato ritrovato vicino alla città di Masca. Come spiegato, secondo i “primi accertamenti”, la persona in questione ha avuto un incidente: è caduta in una zona “difficile da raggiungere”.