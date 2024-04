Goselin. Nell'incendio è morto un uomo di 37 anni. La polizia ha arrestato il proprietario dell'appartamento dove si trovava il negozio

Per saperne di più: Un uomo di 49 anni si è buttato dalla finestra di un appartamento in fiamme

– In relazione all'incidente, la polizia ha arrestato un uomo di 43 anni – proprietario di un appartamento – che aveva avuto una discussione da ubriaco in un negozio vicino. È stato arrestato perché non sappiamo esattamente cosa sia successo lì. È rimasto in custodia di polizia durante la notte, dove è rimasto sobrio, dice il sovrintendente Monika Kosic, portavoce della questura di Koszalin. – Aggiunge: – Aspettiamo il parere dell'esperto dei vigili del fuoco che dovrebbe arrivare oggi e che interverrà per poter individuare cosa potrebbe aver causato l'incendio. Le cause della morte del 37enne si conosceranno dopo l'autopsia.