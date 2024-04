L'Ucraina ha raggiunto il punto debole del Cremlino. Questo è un nuovo capitolo per la Russia

La domanda apparentemente semplice è: come Sanzioni imposte alla Russia a causa della guerra scoppiata in Ucraina Azioni militari, come gli attacchi di droni ucraini, influiscono sul bilancio dello Stato aggressore? Raggiungeranno i loro obiettivi?

Questi fattori riducono forse la possibilità di finanziare il bombardamento di città pacifiche e il massacro della popolazione di un paese vicino?

Per una domanda così semplice Tuttavia è impossibile dare una risposta semplice.

Diamo un'occhiata al rapporto del Ministero delle finanze della Federazione Russa. Sono disponibili dati sulle entrate del bilancio federale derivanti da petrolio e gas positivo. Nel primo trimestre di quest’anno ammontava a più di 8 trilioni di rubli (378 miliardi di PLN al tasso di cambio attuale) rispetto a più di 5,6 trilioni di rubli (243 miliardi di PLN) nel periodo da gennaio a marzo 2023.

Questo è più di una volta e mezza.

Due copie

Ma i dati pubblicati dall’Agenzia internazionale per l’energia lo dimostrano La situazione nell’industria petrolifera russa non è buonaCome potrebbe sembrare se analizziamo le relazioni del Ministero delle Finanze. L'Agenzia internazionale per l'energia riferisce che a marzo, l'ultimo mese del primo trimestre del 2024, i ricavi delle esportazioni di petrolio russo sono diminuiti fino al 20%. Non ci sono grandi prospettive per la sua crescita.

Vediamo come si ottengono dati così apparentemente contraddittori.

Convertiamo il rublo del rapporto del Ministero delle Finanze in valuta forte al tasso di cambio medio per ciascuno dei primi trimestri presentati. Nel 2023, il tasso di cambio ha oscillato intorno a 73 rubli per dollaro e nel 2024 a circa 91 rubli per dollaro. Vediamo un fatturato trimestrale di circa 77,8 miliardi di dollari. (315 miliardi di PLN) nel 2023 e 95,8 miliardi di dollari (388 miliardi di PLN) quest’anno. L’aumento non è più del 53%, come in rubli, ma del 23%, ovvero 12 miliardi di dollari. (48 miliardi di zloty polacchi).

L’aumento è chiaro, sebbene la dimensione delle entrate includa anche le entrate del gas e le cosiddette “entrate aggiuntive da petrolio e gas”, che sono tasse imposte dal governo al settore oltre alle tasse previste dal codice fiscale. Si tratta di una voce separata per il finanziamento diretto della guerra attraverso petrolio e gas, che nel periodo gennaio-marzo 2024 ammontava a circa 405 miliardi di rubli (17 miliardi di zloty).

Al contrario, il rapporto dell'AIE include solo le esportazioni di petrolio greggio e prodotti petroliferi dalla Russia e solo per un mese, marzo. Secondo l'agenzia, rispetto a febbraio, il volume medio giornaliero delle spedizioni di petrolio inviate all'estero è aumentato di 210mila. a 7,84 milioni di barili, nonostante i minori ricavi dovuti all’esportazione di maggiori quantità di greggio rispetto ai prodotti petroliferi, con conseguenti maggiori ricavi.

Raffineria di petrolio vicino a Mosca



Un nuovo capitolo nella storia del petrolio russo

Gli attacchi di droni ucraini contro le raffinerie russe hanno portato a un calo della produzione e delle esportazioni di prodotti petroliferi raffinati a marzo. Le aziende hanno iniziato a spedire di più all'estero perché La capacità di raffinazione locale non è stata in grado di assorbire i precedenti quantitativi di petrolio greggio. Solo nell'ultima settimana di marzo La produzione media giornaliera di benzina nel Paese è diminuita del 12% rispetto alla media di febbraio e il diesel del 3,5%.

Il cambiamento nella struttura delle esportazioni di petrolio greggio non è dovuto solo all’impatto degli attacchi aerei sulle raffinerie. Il 1° marzo, il governo ha imposto un divieto di tre mesi sulle esportazioni di benzina, citando le preoccupazioni per le esigenze del mercato interno, che potrebbe rimanere senza carburante a causa di incidenti e riparazioni non pianificate nelle raffinerie.

Ma I droni ucraini stanno gradualmente diventando il principale agente di cambiamento nel mercato russo dei carburanti: Le raffinerie, soprattutto nella parte europea della Russia, stanno lentamente perdendo il loro potenziale produttivo.

Anche se il mercato interno non incontra ancora grandi difficoltà per quanto riguarda l'approvvigionamento di carburante, le esportazioni di petrolio stanno diventando sempre meno redditizie per il bilancio federale.

Secondo stime approssimative, gli attacchi dei droni hanno privato la Russia di almeno 2 miliardi di dollari a marzo. (8 miliardi di zloty polacchi) riducendo l’esportazione di prodotti petroliferi. I continui attacchi causeranno nuove perdite di bilancio, per non parlare dei danni a lungo termine derivanti dalla distruzione delle attrezzature nelle raffinerie.

Nonostante le sanzioni, la ripresa non è facile: le compagnie petrolifere russe finora sono riuscite a ripristinare solo un terzo della loro capacità di raffinazione, che è stata colpita dagli attacchi di droni ucraini a gennaio, febbraio e marzo, ha riferito Reuters.