Porre fine ai sequestri di auto da parte di guidatori ubriachi? Rivelare i cambiamenti nella legge

Il Centro legale del governo ha già presentato la proposta del Ministero della Giustizia di allentare le norme sul sequestro obbligatorio dei veicoli per i conducenti con più di 1,5 ml di alcol nel corpo. Secondo quanto annunciato in precedenza dai funzionari del Ministero della Giustizia, il sequestro obbligatorio dei veicoli sarà presto sostituito dal sequestro “facoltativo”. Ciò significa che il tribunale può ricorrere a tale rimedio in alcuni casi, ma non ha più tale obbligo.

Ciò che è significativo è il rapido adeguamento delle normative applicabili. Il progetto recita: “La presente legge entrerà in vigore dal giorno successivo alla data della sua promulgazione”.

Ad esempio, ciò giustifica il fatto che durante il processo legislativo della legge attuale siano stati espressi molti commenti critici. Questi sono stati segnalati, tra gli altri:

Corte Suprema,

Mediatore,

Consiglio Nazionale dei Consulenti Giuridici,

Il comitato di diritto penale dell'Associazione dei giudici polacchi IUSTITIA,

Ordine degli avvocati “Lex Super Omnia”,

Fondazione dell'Istituto di diritto penale di Cracovia.

Gli autori della nuova proposta sottolineano che il sequestro obbligatorio di un veicolo a motore “crea notevoli limitazioni alla competenza del tribunale ad amministrare la giustizia”.

Alla luce di quanto sopra, è giustificato abbandonare la confisca obbligatoria dell'autoveicolo guidato dall'autore del reato e renderla volontaria.

Studiamo la logica del progetto





La proposta di normativa prevede la possibilità di ordinare il sequestro del veicolo. Si esclude altresì la possibilità di disporre la confisca dell'autoveicolo se questa risulta impossibile o inopportuna a causa della sua sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento rilevante, ovvero se l'autoveicolo non era di proprietà esclusiva dell'autore del reato al momento del reato. .

In tal caso, il tribunale può concedere un risarcimento al fondo di assistenza alle vittime e all'assistenza post-carceraria.

Menzionare gli autori del progetto





La costituzionalità delle disposizioni relative al sequestro dei veicoli dei conducenti in stato di ebbrezza, in vigore da metà marzo, solleva seri dubbi., le prime sentenze in questi casi sono già state pronunciate. Come riportato da RMF FM, più di un mese dopo l'introduzione delle nuove norme, la polizia ha sequestrato 643 auto contro potenziali confische. Uno dei primi veicoli che il tribunale (di Gelinia Gora) ha ordinato di confiscare con la procedura accelerata erano autovetture: una Opel del valore di 6.000 PLN. PLN e una Mercedes del valore di 37.000 PLN. Zloty.

Ricordiamo i termini correlati Obbligatorio Dal 14 marzo è in vigore il sequestro delle auto ai conducenti in stato di ebbrezza (confisca del veicolo all'erario). Era una delle idee principali del precedente ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro. Ai sensi della normativa vigente, il sequestro del veicolo si applica a tutti i conducenti (di veicoli a motore) sorpresi alla guida con più di 1,5 ml di alcol nel corpo. Il sequestro del veicolo si applica anche ai conducenti in stato di ebbrezza che hanno avuto un incidente ripetuto (fino a 24 mesi dopo aver commesso un reato simile) o che hanno causato l'incidente se avevano più di 1 ppm di alcol nel loro organismo. .