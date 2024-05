Le targhe polacche conquistano l'Italia. Il motivo sono i soldi

A spiegare il mistero della proliferazione delle “targhe” polacche nelle strade italiane sono i giornalisti del “Corriere della Sera”.

Secondo gli ultimi dati dall’Italia Circa 53mila veicoli Immatricolata all'estero, soprattutto perché sono in molti a guidarla Napoli – fino a 35mila., e molti di loro hanno targa polacca. Importante anche il fatto che Napoli è la seconda città più cara (dopo la toscana Prato) in termini di prezzi per l'assicurazione responsabilità civile auto e scooter. Secondo un quotidiano italiano, il Napoli ha una tariffa annuale per l'assicurazione dello scooter Pagheremo più di 1.500 euroNel frattempo l'assicurazione all'estero Questo costo può essere notevolmente ridotto.

Dall'Italia alla Polonia con assicurazione

Questa è una tattica legale in teoria, ma in pratica presenta molti problemi legali. Per fare ciò, devi andare a uno dei tanti Società di intermediazione italianeDov'è l'applicazione? Esportazione di veicoli in Polonia. Lo scooter o l'auto vengono formalmente venduti alla società che immatricola il veicolo in Polonia, quindi firmo il contratto con l'effettivo proprietario del veicolo. Il suo “debito” è un contratto.

In questo modo lo scooter che non ha nemmeno lasciato il suolo italiano viene regolarmente immatricolato in Polonia e ivi assicurato. Secondo le informazioni del “Corriere della Sera”, il primo anno costerà ca 600-800 euroe 300-350 euro negli anni successivi.

Lo ha sottolineato il segretario dell'Unasca, Giuseppe Guarino, in un'intervista a un quotidiano italiano Associazione Nazionale Scuole Guida e Studi di Counseling Automotive, tale pratica è perfettamente legale. – Le agenzie operano secondo norme che consentono tali pratiche – assicura Guarino.

Pratica pericolosa: meglio guidare con prudenza

Sebbene questa pratica sia legale, l’utente di un veicolo assicurato in Polonia è esposto a notevoli complicazioni. READ 10 La migliore piedini per mobili del 2024 - Non acquistare una piedini per mobili finché non leggi QUESTO!

Se c'è un incidente, è difficile Richiedere un risarcimentoRichiede più tempo rispetto all'assicurazione in Polonia.

Sulla carta l'intermediario è il proprietario del veicolo, quindi chi decide di farlo perde di fatto la proprietà dello scooter/auto e non può venderlo.

Se la società intermediaria diventa insolvente, Il veicolo viene posto sotto sequestro. Nonostante questo rischio, molti italiani optano ancora per una rischiosa “ottimizzazione dei costi” e un'assicurazione in zloty polacco.

Fonte: “Corriere della Sera”

