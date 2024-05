Gli ucraini non si fanno illusioni. “Molti sono morti. Altri moriranno.”

A metà aprile in Ucraina le regole sulla mobilitazione sono state inasprite e poco prima l’età per la leva militare è stata abbassata da 27 a 25 anni.. Nel frattempo, anche le autorità ucraine ammettono che il pacchetto di aiuti militari fornito dagli Stati Uniti non sarà in grado di risolvere tutti i problemi delle forze armate ucraine al fronte.