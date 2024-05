Cos'hai che non va? Zarobił su Mercedes CLE testując kababi

Volkswagen Jetta, dismessa molto tempo dopo la Ciolo, il traffico lungo la strada è in buone condizioni. Były właściciel swierdził w jednym z wpisów con i media społecznościowych, że Samochód bez il problema przechodził okresowy. Il tutto è stato evidenziato da sprzątania (“Papierki po kebabach z różnych miast w środku”(Oraz Drubniš Brak lakierniczych)“La leggenda di ślad po stłuczce ze smokiem wawelskim w krk”). Faresti meglio a farlo, se non ti piace, non potrai farlo di nuovo. Sei un imballatore Badlo in una fascia premium.

Mercedes CLE Coupé fino ad ora samochód, którym jeździ Książulo. Ora voi due potrete godervi i film ogni giorno. Certo, gli YouTuber apprezzano i coupon fantasiosi o commentano i film in fase di realizzazione. Viene ampiamente visualizzato, verrà “evaporato” o la sua popolarità accelererà ulteriormente.



Zdjesi



Se vuoi installarlo su Mercedes CLE Coupé, dovrai installarlo nel salone.

/Schermata su youtube.com/@ksiazulo



Al salone polacco pod koniec 2023 roku è stata lanciata la Mercedes CLE Coupé, un modello a partire da PLN 249.900. Non devi preoccuparti degli YouTuber, ridono, si divertono anche con la benzina (analizzano il video per 8 giorni/minuto). Questa vettura può fungere da versione di riserva della CLE 200 Coupé ed è dotata di un motore a benzina biturbo con ibridazione delicata. 204km + 23km e 9ft traffico automobilistico. Najczęściej wybieraną wersją w Polsce jest wariant CLE 300 4MATIC Coupe (258 KM + 23 KM) – fornita con 295 pneumatici. Zloty.



E video di YouTube





È solo che la pellicola non ha un colore normale. Lo YouTuber zdecydował si trova nella serie “Manufactur” o “Alpejska Szarość”, dove è pubblicato al prezzo di 13.240 zloty. Oprócz tego auto jest wyposażone w panoramic dach (disponibile 8174 złoty).









Non vediamo l'ora che accada la stessa cosa. Di serie per la CLE Coupé, il nome dell'auto è stato cambiato in “Artico”, così come i comandi elettrici che regolano l'ambiente circostante il tablet dal centro multimediale. Cena podobnie skonfigurowanego samochodu wynosi ok. 320 TICE. zł, un tasso miesięczna a ponad 4,6 tys. Zl proto. Tutto ciò che è nuovo va bene, ma nuovo anche se ha elementi di scrittura, il che aggrava il problema.

Ci sono stati mostrati più dettagli sui film universitari realizzati di recente: non tutto deve essere perfetto o affittare allo stesso modo.