Gemme da PlayStation Plus. Grandi giochi che potresti aver perso

PlayStation Plus include centinaia di giochi. In così tanti titoli diversi, è molto facile perdere produzioni davvero buone. L'elenco seguente contiene opere di cui non si parla molto, ma a cui vale la pena prestare attenzione.

Se stai cercando giochi interessanti con cui divertirti, assicurati di controllare questo elenco. Forse troverai qualcosa di tuo gusto. Durante la creazione dell'elenco, ho voluto evitare i giochi più popolari che molti di voi conoscono bene. Creare un altro gruppo con canzoni di successo come Ratchet, Ghost of Tsushima o Returnal non ha senso. Ho giocato a tutti i titoli elencati di seguito, quindi ho una forte opinione al riguardo. È importante sottolineare che ognuno di essi è disponibile tramite PlayStation Plus Extra, quindi non è necessario ottenere la versione Premium.

Tinikin

Se ti piace la serie Pikmin di Nintendo, dovrebbe piacerti anche Tinykin. È una produzione relativamente piccola che offre un gameplay molto divertente. Il nostro personaggio è stato ridotto a dimensioni molto ridotte e il gioco stesso consiste nell'attraversare diverse stanze della casa. Ogni fase si concentra sul completamento di obiettivi specifici, principalmente sulla raccolta di oggetti specifici. Per fare ciò, avremo bisogno dell'aiuto dei Tinykins, piccole creature dotate di abilità uniche. Alcuni di essi sono in grado di spostare oggetti pesanti, altri possono formare qualcosa come una scala che ci permetterà di raggiungere zone più alte. In ogni livello dovremo riunire nuovamente il nostro esercito di Tinykin, nascosti in tutta la mappa. Oltre agli obiettivi principali, il gioco comprende anche un gran numero di attività collaterali.

Solstizio

Se stai cercando un gioco con combattimenti dinamici e una storia interessante, assicurati di dare un'occhiata a Soulstice. Le protagoniste della storia sono Briar e Lotte, sorelle la cui missione è eliminare la minaccia in agguato nell'oscura città di Elden. La produzione dovrebbe piacere ai fan di giochi come la serie Devil May Cry. In Soulstice giochiamo nei panni di due personaggi, ma la maggior parte dell'azione è svolta dalla sorella maggiore, Briar. Man mano che il gioco procede, Briar acquisisce nuove armi che ci permettono di effettuare nuovi attacchi. Soulstice offre un albero delle abilità molto ampio che influenza notevolmente il gameplay. Ogni sorella ha una “valuta” separata che spendiamo per acquistare nuovi attacchi e combo. Nel gioco gareggiamo con molti tipi di avversari, quasi tutti con punti deboli e resistenze diverse. Ci saranno anche battaglie contro i boss. Dopo ogni combattimento veniamo valutati e il nostro punteggio finale dipende dalla velocità della transizione, dal danno che abbiamo ricevuto e dai risultati dello stile di combattimento.

Monitor: Ripristino configurazione di sistema

Secondo me, questo è il miglior gioco creato dal team polacco Bloober. The Watcher è una produzione molto suggestiva che mi ha completamente assorbito. Se conti su un gameplay dinamico e su larga scala, potresti sbagliarti, poiché alcuni giocatori potrebbero descrivere Observer come un simulatore di camminata. Interpretiamo il ruolo di Daniel Lazarski, un detective del KPD la cui missione è scoprire il segreto dei terrificanti eventi accaduti in un edificio a Cracovia. Qui si tratta di un film thriller/horror ambientato nell'anno 2084. Durante le indagini parliamo con diversi residenti, ognuno con la propria storia (a volte contorta) da raccontare. Dan è l'osservatore titolare che è in grado di penetrare nelle menti degli altri. Il gioco è stato aggiornato per la generazione attuale, aggiungendo il ray tracing e migliorando grafica e fluidità.

Sopra il limite

Gli appassionati di misteri e misteri saranno sicuramente interessati a questa produzione. Superliminal è un gioco in cui le illusioni ottiche e la prospettiva giocano un ruolo importante. Nel titolo andiamo in stanze diverse, ognuna delle quali richiede la risoluzione di un puzzle separato. Le missioni iniziali non sono particolarmente difficili, ma man mano che avanzi il gioco diventa sempre più difficile. Alcuni enigmi richiedono molta riflessione, ma una volta che ci viene l'idea giusta, la soluzione risulta non essere affatto complicata. Naturalmente, questo non è sempre il caso. L'importante ruolo della prospettiva è ciò che rende Superliminal un gioco davvero unico.

Disegno

È giunto il momento per un'altra produzione polacca in questa lista. Get Even è un gioco creato da Farm 51, uno studio che potresti conoscere con il titolo Chernobylite. A prima vista, Get Even potrebbe ricordarti uno sparatutto in prima persona, ma in realtà è un po' diverso. Il personaggio principale è Black, un uomo che ricorda solo una cosa: una donna con addosso degli esplosivi. Black si sveglia in un ospedale psichiatrico con le persone ancora lì. Il protagonista viene contattato dal misterioso Rosso, che sembra avere risposte alle nostre domande. Get Even offre, soprattutto, una trama affascinante, a tratti piuttosto tortuosa (in senso positivo). Sebbene disponiamo di armi, il modo in cui completiamo un determinato livello spesso dipende da noi. Possiamo farlo tranquillamente oppure no.

Esodo 1° 2°

Stai cercando un gioco cooperativo sul divano? Quindi ti consiglio di controllare. Al momento, entrambe le parti della serie sono disponibili su PlayStation Plus, quindi se ti piace una, potrai continuare a giocare all'altra. In Moving Out giochiamo nei panni dei dipendenti di un'azienda di traslochi. Ogni livello è un edificio diverso dal quale dovremo rimuovere un certo numero di oggetti e mobili specifici. I livelli sono limitati nel tempo, il che significa che devi sbrigarti, soprattutto se vuoi un buon punteggio. Man mano che avanzi, il gioco diventa sempre più difficile. I livelli successivi diventano più complessi e pieni di diversi tipi di ostacoli. Il gioco può essere giocato da soli, ma è meglio giocarlo con almeno due persone. Il gioco cooperativo significa che è necessaria la partecipazione di due persone, ad esempio, per spostare alcuni mobili. Pertanto, è essenziale una stretta collaborazione.

Yoke Refined ver.1.22474487139…

Molti di voi probabilmente hanno familiarità con Nier: Automata, un gioco con una trama molto profonda. Pertanto, vale la pena notare la parte avanzata, che è molto meno popolare. Tre anni fa, Nier: Replicant ha ricevuto un aggiornamento (versione giapponese), grazie al quale possiamo giocare a questo titolo sulle console più recenti. Questa è un'altra produzione con una trama fantastica. Oserei addirittura dire che è bello quanto la storia di Nier: Automata. Il nostro compito principale è trovare una cura per la sorella minore. Durante il viaggio incontriamo tanti personaggi interessanti che ci accompagnano nel nostro viaggio. Uno di questi personaggi è Grimoire Weiss. Le sue interazioni con il personaggio principale e le conversazioni che ha sono ben scritte e memorabili. Sfortunatamente, il gioco non ha la lingua polacca. Le persone che non conoscono l'inglese perderanno molto, perché il gioco contiene molti dialoghi e testi.

coro

Questa volta si tratta di qualcosa rivolto principalmente agli appassionati di fantascienza. Il coro è una produzione in cui percorriamo una parte abbastanza ampia dello spazio. Il personaggio principale è Nara, un pilota che controlla una nave chiamata “The Abandoned”. Questa non è una macchina ordinaria, poiché i Rinnegati hanno una mente propria, che gli permette di comunicare con i Nara. L'antagonista principale è una setta misteriosa di cui Nara era un ex membro. Nel gioco avremo una vasta area da esplorare, dove potremo trovare gli oggetti necessari per migliorare la nostra nave. La trama è molto buona, ma il gameplay, secondo me, è la caratteristica più importante del gioco. Sparare alle macchine nemiche è semplicemente molto divertente.

riepilogo

L'elenco sopra è ovviamente molto soggettivo. I gusti variano e non a tutti piaceranno questi giochi. Ho cercato però di scegliere titoli di generi diversi in modo che ognuno possa trovare qualcosa che gli si addice. Personalmente mi sono divertito giocando a ciascuno di questi giochi e secondo me vale la pena consigliarli. Questo non significa che siano perfetti. Alcuni di loro hanno i loro problemi, ma non hanno influenzato molto la mia valutazione. Ricorda che questi giochi non saranno sempre disponibili su Plus.