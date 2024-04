Elena Rybakina ha parlato prima della partita contro Shvetek. Quali sono le parole sulla Polonia?

Attualmente a Stoccarda si svolge uno dei tornei più prestigiosi del WTA Tour. Riguarda la festa, ovviamente Porsche Gran Premio di tennisdove i concorrenti competono per punti aggiuntivi nella classifica mondiale, un trofeo prestigioso e un premio davvero interessante: una Porsche di lusso.

Dopo aver vinto il titolo finale nelle stagioni 2022 e 2023 Ti guarirò Esperti e giornalisti dubitano che il polacco questa volta lascerà vincitore Stoccarda. Le possibilità di vincita dei nostri concorrenti sono aumentate ulteriormente quando Aryna Sabalenka ha dato un commosso addio al torneo . Il bielorusso, che ha avuto l'opportunità di arrivare in finale tre volte nelle ultime stagioni, è stato eliminato nei quarti di finale dal campione di Wimbledon dell'anno scorso. Marquette Vondrousova . Dopo una battaglia di tre set, il ceco ha sconfitto il secondo classificato nella classifica WTA 3-6, 6-3, 7-5.

Jelena Rybakina gareggerà nella finale del torneo di Stoccarda con Iga Shvetek

Al torneo ha partecipato Iga Świątek WTA 500 a Stoccarda Sono partito dal secondo turno in cui mi sono affrontato Elisa Mertens . La polacca è uscita vittoriosa da questa partita ed è arrivata ai quarti di finale, contro i quali ha dovuto giocare Emma Raducano . Il giocatore britannico ha giocato davvero bene nel primo set e ha reso difficile la partita alla nostra rappresentativa. Ma nella seconda parte della partita non è più riuscita a rispondere efficacemente agli attacchi della leader mondiale. Alla fine il polacco è stato felice di qualificarsi per le semifinali.

Iga Świątek lotterà per un posto nella partita finale di sabato pomeriggio contro Elena Rybakina . Prima della partita contro il polacco, la rappresentante della quarta testa di serie del Kazakistan ha mostrato grande rispetto e ha ammesso che non vedeva l'ora di iniziare questa partita. La 24enne ha detto che aveva l'opportunità di battere la favorita in questa partita, ma per farlo doveva mostrare un tennis perfetto. READ Guardiola vuole lasciare il Manchester City! Il suo successore è già stato scelto

Certo, è sempre difficile giocare con Iga. Sento che ci spingiamo costantemente l'un l'altro oltre i nostri limiti. Ricordo che quest'anno abbiamo giocato una partita di esibizione e poi il pre-campionato stava per finire, il che è stato molto difficile. Iga ha iniziato la stagione con molta energia e penso di dover continuare con lo stesso spirito. È un piacere giocare con lei. Ovviamente voglio vincere, ma devo anche rimanere realistico. Iga gioca molto bene sulla terra battuta. Forse ora è lei la favorita della partita, ma sto anche giocando bene, servendo bene, muovendomi bene, quindi ho anch'io una possibilità. Quindi sono felice di poter giocare con lei ~ Annunciato durante la conferenza stampa.

Elena Rybakina non nasconde che sogna di vincere il campionato di Stoccarda e di ricevere le chiavi di una Porsche di lusso. La giovane concorrente ha rivelato, in un'intervista ai giornalisti, che vincere il premio principale di questo torneo sarà per lei un incentivo a richiedere finalmente un documento che la autorizzi a guidare un'auto. “Onestamente non ho nemmeno la patente. Voglio davvero prenderli. Mi sono già allenato più volte con gli allenatori. Posso davvero guidare. Ma non siamo ancora riusciti ad ottenere i diritti. Quindi non ho nemmeno la macchina. Certo, voglio davvero prendere la patente quest'anno. Se avessi una macchina sarebbe sicuramente un ulteriore incentivo” – Lei disse.

