Decisione sorprendente sul Pallone d’Oro. Grandi cambiamenti al prestigioso sondaggio

Sono state prese decisioni vincolanti in merito al referendum sul Pallone d’Oro. L’Equipe ha svelato una nuova sistemazione per l’assegnazione del prestigioso premio che introduce molte novità.

Nonostante le numerose polemiche, il Pallone d’Oro è ancora un referendum riconosciuto. Questa competizione è molto popolare non solo tra i concorrenti, ma anche tra i fan entusiasti delle decisioni finali.

Tuttavia, negli ultimi anni è stata sempre più messa in discussione la forma del voto, che ha consentito anche a chi ha ammesso spesso apertamente di non seguire da vicino gli eventi del mondo del calcio di prendere la decisione. Ora è stato deciso di cambiarlo.

Secondo L’Equipe, il Pallone d’Oro di quest’anno sarà assegnato con regole completamente nuove. Le modifiche riguardano non solo i paesi aventi diritto al voto, ma anche l’insediamento dei Mondiali nell’ambito dei risultati finali del referendum.

Fino ad ora, la Coppa del Mondo è stata regolarmente inclusa nell’anno solare e ci si aspettava che gli elettori prestassero attenzione alle prestazioni dei singoli giocatori durante il Campionato del Mondo. Ma nel 2022 sarà diverso: i Campionati del Mondo non si terranno in Qatar fino a dicembre, quindi le decisioni lì saranno conteggiate per il referendum nel 2023.

🚨 | Quello che accadrà ai Mondiali 2022 sarà preso in considerazione nel Pallone d’Oro 2023, non 2022. lequipe #rmavivo – Distretto di Madrid (theMadridZone) 11 marzo 2022

Le modifiche successive si applicano all’intero periodo da prendere in considerazione. Finora, il Pallone d’Oro è stato assegnato per l’anno solare. Ora, secondo L’Equipe, verrà votato solo il punteggio ottenuto dai giocatori durante la stagione.

Saranno inoltre esclusi dal voto alcuni rappresentanti delle diverse federazioni. Secondo i media francesi, solo quei paesi le cui nazionali sono tra le prime 100 squadre della classifica FIFA decideranno di scegliere il miglior giocatore del mondo.

Infine, afferma Actu Foot, il risultato individuale sarà il criterio principale. Solo allora la separazione è per guardare ai risultati raggiunti dalle squadre in cui compaiono i giocatori eccezionali.