Le copertine di oggi | RealMadryt.pl

Marca



“Con uno scudo!” – Marca descrivilo Il gran colpo di testa di Lodi poco prima dell’intervallo ha regalato all’Atlético la promozione ai quarti di finale di Champions League. Oblak ha fermato gli sforzi dello United e Cristiano non si è presentato.

sopra: Un vero trasferimento all’Hålanda: il processo si può chiudere con 350 milioni di euro tra trasferimento e stipendio.

Inoltre sotto: Spotify Camp Nou è ora ufficiale – per quattro stagioni; “Puoi impazzire quante persone stanno aspettando che io faccia qualcosa”, dice il ciclista Mikkel Landa. Big Leap – Il Villarreal è alla ricerca del prossimo traguardo; L’Ajax ha perso contro il Benfica.

come



“Ho seguito i sogni” – come Indica che il gol di Lodi ha portato la squadra di Simeone ai quarti di finale. Partita difensiva impeccabile Rojiblancos E due risoluti rally.

Sotto nella sezione reale: malessere per il trattamento riservato a Vinicius – club preoccupato per gli ingressi e le urla razziste che sta affrontando il brasiliano.

Ultimo nelle divisioni calcistiche: dopo un’impresa impressionante a Torino – Emery vuole spezzare la maledizione contro la Juventus, contro la quale non ha vinto una partita di Champions League; Risultati e calendario della UEFA Champions League. Casey firma un contratto con il Barcellona – Il 25enne centrocampista del Milan entra da free agent.

E poi, in basso: la prima fanfara pre-stagionale di Formula 1 – dubbi sugli specchietti Mercedes.

Mondo dello sport



L’accordo è chiuso. Mondo dello sport Annuncia Spotify come nuovo sponsor del Barcellona: questo include magliette sia maschili che femminili e uno stadio che si chiamerà Spotify Camp Nou. La decisione del consiglio deve essere approvata in assemblea generale e, sebbene non siano stati annunciati dati ufficiali, si dice che sia compresa tra 65 e 70 milioni di euro. [rocznie].

Sotto: Mercato affollato – Salah è alla portata del Barcellona, ​​Casey è a un passo dalla firma di un contratto di 5 anni, Mazraoui si avvicina e Neymar si offre.

In alto: feat atleti all’Old Trafford – Il gol del Lodi ha battuto il Teatre Marzi e la squadra del Cholo è già arrivata ai quarti di finale; Classifica UEFA Champions League.

gli sport



“Casey con la seconda conversione” – gli sport I rapporti indicano che dopo la scadenza dell’accordo con Christensen, il club ha chiuso l’accordo di acquisto per il giocatore del Milan che arriva come free agent. Il centrocampista ha un aspetto fisico e caratteristiche diverse da quelle che già Xavi ha nella cornice.

Sotto: l’Atletico paga Cristiano Ronaldo; Il Villarreal cerca una realizzazione a Torino. Il Real ha messo molta pressione su Hallanda: sta offrendo 350 milioni di euro.

Inizio pagina: Spotify chiuso – Il Barcellona annuncia il nuovo sponsor del club per magliette e Nou Camp Nou. Inoltre, rubriche su: Passaggio da Barcellona Unicefu a Barcellona Spotify; Sono d’accordo con mio padre. Critico perfezionista per gli eroi.