Guerra in Ucraina. Jarosław Kaczyński: Abbiamo bisogno di una missione per lavorare per la pace

Il vice primo ministro Jaroslav Kaczynski ha affermato che lavorerà per la pace e fornirà assistenza umanitaria, ma allo stesso tempo sarà protetta dalle forze armate e dalle forze armate competenti, rilevando la necessità di missioni di mantenimento della pace della NATO. Operare in Ucraina.

Il primo ministro Mateusz Morawiecki e il vice primo ministro Jarosław Kaczyński e il primo ministro della Repubblica ceca Petr Fiala e il primo ministro sloveno Janez Jansza hanno incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenski e il primo ministro Denys Szmyhal a Kiev.

– Qui a Kiev vorrei dire alcune parole rivolte ai leader dell’Unione Europea e dei paesi della NATO. Voglio fare appello alla loro coscienza, ma anche alle loro conseguenze. Insegnano alcune regole e noi condividiamo queste regole. Ma se tali politiche devono essere promulgate, le decisioni devono essere prese anche da loro, ha detto Kaczynski.

Jaroslav Kaczynski sulla missione di mantenimento della pace della NATO

– Credo che sia necessaria una missione di mantenimento della pace della NATO, forse un accordo internazionale più ampio, ma che possa difendersi e operare in Ucraina, che avrà sede in quel Paese con l’approvazione del Presidente e del governo. L’Ucraina e non sarà un compito pericoloso – ha affermato Jaroslav Kaczynski.

– Sarà una missione per lavorare per la pace e fornire assistenza umanitaria, ma allo stesso tempo sarà protetta dalle forze armate e dalle forze armate appropriate – ha aggiunto. Secondo Kaczyński, “Questo è qualcosa di cui l’Ucraina, l’Europa e l’intero mondo democratico hanno un disperato bisogno in questo momento.

Secondo il vice primo ministro, è pertinente dire oggi in Europa, alle Nazioni Unite, che Kiev è “il luogo in cui sarà guidato da questa grande impresa, la sicurezza dell’Ucraina, Kiev”. Non sono solo parole di riconoscimento e solidarietà negli stati e in altri paesi del mondo. – Si tratta di azioni e assolutamente necessarie qui – Coraggio. Il coraggio, purtroppo, spesso no, diceva.

