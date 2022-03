La guerra in Ucraina. I polacchi imparano a usare le armi. Poligoni di tiro sotto assedio

Riceviamo immagini orribili ogni giorno dall’Ucraina. L’aggressione russa è spietata nei confronti della popolazione civile, bombardando edifici residenziali, ospedali e scuole. Il numero delle vittime della guerra di Vladimir Putin ha già raggiunto le migliaia e tutte le indicazioni indicano che questo tragico equilibrio crescerà a un ritmo allarmante, poiché le forze degli invasori pacificano città e villaggi ucraini sempre più brutalmente.

Quasi il mondo intero è sconvolto dalle cattive notizie dall’Ucraina. Nessuno può prevedere come finirà la guerra. Non sorprende che i polacchi si preoccupassero per la loro sicurezza di fronte a questa minaccia. Questi timori possono essere visti meglio ai poligoni di tiro, che sono stati sotto un vero assedio in Ucraina dallo scoppio della guerra.

I polacchi seguono gli eventi al di fuori dei nostri confini orientali e si chiedono: Riuscirò a prendere una pistola e ad usarla nella situazione in cui si trovano gli ucraini? La risposta di solito è no, perché siamo una delle nazioni più smilitarizzate. I polacchi si chiedono se arriverà presto il nostro turno. Tutto ciò significa che dall’invasione dell’Ucraina, l’interesse per la scienza delle riprese è aumentato in modo significativo. Se? Circa diversi cento per cento – racconta Krzysztof Kuczyński, insegnante della scuola di tiro a segno di Danzica, in un’intervista a Fakt.

Aggiunge che questo fenomeno riguarda intere famiglie. “Un ragazzo mi ha chiamato di recente e mi ha detto che voleva Ha mandato la moglie e la figlia al poligono di tiro. Le persone si radunano in gruppi, vengono i coniugi e gli amici. La guerra in Ucraina ha fatto capire ai polacchi che non sanno molto di armi – Conferma l’allenatore.

“La maggior parte delle persone vuole imparare a sparare, ma l’interesse vale anche per ottenere una licenza di armi da fuoco”, spiega Krzysztof Kuczyński.

I prezzi delle munizioni salgono



Tuttavia, devi renderti conto che imparare a fotografare non è economico. Soprattutto di recente quando I prezzi delle munizioni sono aumentati.

– L’obiettivo è imparare a sparare con precisione, oltre ad apprendere le abitudini che ci permetteranno di usare quest’arma in sicurezza. Devi affrontarlo, cioè sparargli, cioè esaurire le munizioni e i loro prezzi sono aumentati molto. Le munizioni per pistola costano circa 2 PLN per pezzo. Se voglio girare 100 pezzi, abbiamo già circa 200 PLN. A meno che non usiamo munizioni sportive che costano circa 50 centesimi a testa. Il costo di una lezione al poligono di tiro è di circa 300-400 PLN – afferma Krzysztof Kuczynski.

Anche i club di tiro a لودód stanno mostrando un crescente interesse nell’imparare a sparare. Secondo recenti statistiche, il numero dei suoi membri è aumentato o addirittura aumentato fino a 200 persone al mese! Fino a poco tempo, era dieci volte meno.

La situazione è simile a Wroclaw, dove – come ha fondato Fact – i club di tiro hanno notato un aumento significativo dell’interesse per imparare a sparare dalla fine di febbraio. Dovrai aspettare circa due settimane per le lezioni al poligono di tiro.

Magazzini militari vuoti



I poligoni di tiro polacchi non stanno solo ricevendo maggiore attenzione. I polacchi occupano anche depositi militari per aiutare gli ucraini.

“Per tutto il giorno riceviamo telefonate che ci chiedono se abbiamo caschi, se abbiamo giacche, se abbiamo guanti, se abbiamo la visione notturna, se abbiamo scarpe, se abbiamo pantaloni, se abbiamo una divisa, o abbiamo tutto ciò che sarà utile nei combattimenti in Ucraina Clienti Chi viene in negozio farà le stesse domande e riceverà la stessa risposta … Stiamo cercando di portarlo “- leggiamo sul sito Web del negozio Militaria Gdańsk.

Magazzini militari sotto assedio

guerra in ucraina [Relacja na żywo]

Perse il fratello e dopo pochi giorni morì lui stesso