I fan stanno riconquistando la fiducia in Gran Turismo 7 grazie all'aggiornamento che ha regalato loro la loro amata macchina. Lo aspettavano da 11 anni

Messaggio

Giochi

28 marzo 2024, 08:18

L'aggiornamento di marzo di Gran Turismo 7 è ricco di contenuti quanto i due aggiornamenti precedenti, ma è stato accolto meglio dai giocatori. Questo grazie alla Toyota GT-One, i cui fan aspettavano il suo ritorno da molti anni.





















Fonte immagine: Polyphony Digital IO

aggiornare (Post originale: 27 marzo) L'aggiornamento 1.44 è ora disponibile per il download. A tutta velocità Cambia lista C'era il solito: elenchi dei tanti modelli che avevano la possibilità di sostituire il motore e quattro chiacchiere al bar. Inoltre, le ricompense per una singola gara nei World Circuits sono state aumentate e sono state aggiunte alcune funzionalità minori all'editor delle skin e al motore di ricerca per le relative creazioni dei giocatori.





Studio Polyphony Digital è stato nuovamente nei guai con l'aggiornamento Gran Turismo 7 e questa, contrariamente alle apparenze, è una buona notizia. Da gennaio riceviamo nuovi contenuti a intervalli regolari, il che rappresenta un cambiamento positivo rispetto alle interruzioni lunghe e irregolari verificatesi nell'ultimo anno. E dopo Aggiornamento di marzo (1.44) prevista per domani mattinaancora una volta insignificante per numero di attrazioni, è stato accolto a braccia aperte dai tifosi.





L'entusiasmo dei giocatori è dovuto a una delle tre auto aggiunte nell'aggiornamento: Toyota GT-One (TS020) '99. È una leggenda giapponese delle gare di resistenza e oggetto di culto per i giocatori Grande turismoche ha incontrato per la prima volta questo modulo nel secondo capitolo (1999) e per l'ultima volta nel sesto capitolo (2013) – e da allora ha implorato a gran voce che Polyphony Digital lo ripristinasse.

Le altre due auto nell'aggiornamento sono l'Audi R8 Coupe V10 plus '16 e la Lamborghini Urus '18.. Anche quest'ultimo merita attenzione perché è il primo SUV ad esistere al suo interno Gran Turismo7. L'Audi è un'altra manifestazione dell'avvicinamento di PD alle moderne auto sportive – in questo caso, la R8 di seconda generazione (sebbene la sua versione da corsa fosse precedentemente disponibile nel gioco).





Ecco cos'altro porta con sé l'aggiornamento:





Tre gare individuali su piste di livello mondiale; Elenco aggiuntivo (collezione Jaguar); 26 poster del prossimo anime Stella ad alta velocità (Disponibile per un periodo limitato); Scena di Fukushima in modalità scenario.

Nonostante la gioia della Toyota GT-One, i giocatori sono rimasti ancora una volta delusi quando hanno notato la mancanza di una nuova strada (ancora più attesa della famosa vettura). L'elenco completo delle modifiche verrà fornito domani mattina: se ci sono altri punti degni di nota, li aggiungerò in un aggiornamento.

Recensione di Gran Turismo 7 Guida al gioco Gran Turismo 7