SpaceX ha lanciato un altro Starlinka e ha fermato i russi

mercoledì scorso SpaceX Ha lanciato un altro lotto di Starlinek. Circa 14 minuti dopo il decollo, Giulia Neradirettore di lancio SpaceXLei disse:

È ora di far volare la scopa e ascoltare i suoni della libertà!





Il lancio del missile era previsto per le 8:45 EST (15:45 GMT).

Era il bersaglio dell’irritazione Dmitrij RogozinaChi è il capo politicamente nominato dell’Agenzia spaziale russa? Roscosmo.

3 marzo Russia ha annunciato che non venderà motori a razzo a Stati Uniti d’America. Ciò è avvenuto in risposta alle sanzioni imposte dagli Stati Uniti in relazione alla guerra in Ucraina.

Quindi Rogozin Disse: “Lasciali volare su qualcos’altro, sulle scope, non lo so”.

Il russo è famoso per le sue dichiarazioni sui social. In precedenza, durante l’attacco russo alla Crimea, anche gli Stati Uniti avevano imposto sanzioni al Paese. Rogozin Ha scritto all’epoca che gli astronauti americani potrebbero prendere in considerazione l’utilizzo di “trampolino‘Per arrivarci È.

razzo Falco 9 vai mercoledì 48 Starlenkov in orbita terrestre bassa dalla Canaveral Space Force Station in Florida. Questo è stato il quarto decollo e atterraggio di questo missile. In precedenza, Falcon ha lanciato un satellite in orbita, incluso Arabsat-6A.

Lanciato stellato Serviranno l’Ucraina aiutandola a rimanere connessa a Internet globale.

Falco 9 È un razzo vettore, progettato e prodotto dalla società americana SpaceX. Il suo scopo è trasportare carichi utili in orbita, missioni senza pilota e con equipaggio Stazione Spaziale Internazionale (ISS -ang.).