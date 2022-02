Le piste da corsa DLC di Mario Kart 8 sono accessibili gratuitamente, in un certo senso

immagine dello schermo : Nintendo / YouTube

Se non hai intenzione di acquistare un Booster Course Pass per Mario Kart 8Non preoccuparti. Non sei completamente fortunato. Nuove tracce premium saranno disponibili in modo casuale per i giocatori che giocano online a gare globali o regionali. Se uno dei tuoi amici possiede una copia del contenuto scaricabile, non devi nemmeno acquistarlo quando giochi con loro in un gruppo.

Come ho detto inizialmente prima EurogamerLa prima ondata di corsi premium randomizzati sarà disponibile giocando a gare globali o regionali online, a partire dal 22 marzo. In alternativa, puoi giocarci già dal 18 marzo giocando alle gare Friends and Rivals con qualcuno che ha già acquistato il DLC. Così qualcuno Devi ancora acquistare il DLC o dovrai pagare un pacchetto Nintendo Switch Online. Ma questo è ancora più economico di chiunque altro nella tua zona Mario Kart Per l’acquisto di DLC per se stessi.

Queste informazioni sono dettagliate in Versione britannica Sul sito web di Nintendo, ma non disponibile sul sito web degli Stati Uniti. Kotaku Ho contattato Nintendo per chiarimenti, ma non avevano risposto al momento della pubblicazione.

il più recente Mario Kart 8 DLC È stato annunciato il Nintendo Direct Il 9 febbraio. Il DLC è composto da Docente di corsi di corsa degli anziani Mario Kart Games e Nintendo prevede di rilasciarli in sei ondate di otto cicli ciascuna. Il primo sarà disponibile il 18 marzo e il set completo dei 48 brani promessi verrà rilasciato entro la fine del 2023. I giocatori con la versione estesa di un abbonamento a Nintendo Switch Online possono accedere a tutti i DLC non appena lo diventano. Petto. Altrimenti, puoi acquistare il pacchetto separatamente per $ 24,99