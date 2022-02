Wall Street sale con il supporto delle grandi aziende tecnologiche mentre le tensioni geopolitiche si attenuano

Il settore energetico scende al minimo di due settimane mentre il petrolio crolla

I prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati il ​​mese scorso

Arista Networks salta su aspettative ottimistiche per il primo trimestre dell’anno

Indici in rialzo: Dow 1,01%, S&P 1,39%, Nasdaq 1,58%

(Reuters) – Il Nasdaq è salito al 2% e l’S&P e il Dow sono balzati di oltre l’1% martedì, poiché i segnali di allentamento delle tensioni tra Russia e Ucraina hanno sollevato i nomi delle grandi banche e della crescita e aiutato gli investitori. Ignora i dati sull’inflazione più caldi del previsto.

La Russia ha affermato che alcune delle sue unità militari sono tornate alle loro basi dopo esercitazioni vicino all’Ucraina e ha sottolineato la necessità di un dialogo continuo sulla sicurezza. [nL8N2UQ28Q][nR4N2U200K]

Titoli di crescita Megacap inclusa Apple (AAPL.O)Alfabeto Inc (GOOGL.O)Amazon.com Inc, Microsoft Corp (MSFT.O)Meta Platforms Inc (FB.O) e Tesla Inc (TSLA.O) È aumentato tra l’1,1% e il 4,3%.

Indice dei semiconduttori di Filadelfia (.sox) È aumentato del 3,8% dopo che Intel Corp. ha annunciato un accordo da 5,4 miliardi di dollari per l’acquisto della torre di semiconduttori israeliana per il produttore di chip (TSEM.TA). Per saperne di più

Banche (.SPXBK) Ha aggiunto l’1,2%, mentre l’indice Russell 2000 è piccolo (.solco) 2,0% di profitto.

“Questa mattina si tratta esclusivamente dell’idea che la Russia possa trattenere un attacco, il che è un completo allontanamento dalla paura di ieri che un attacco sia molto imminente. Quindi c’è un vantaggio significativo”, ha affermato Rick Meckler, partner di Cherry Lane Investments. Family Investment Office a New Vernon, New Jersey.

Ma l’allentamento delle tensioni geopolitiche ha rimpicciolito l’equilibrio tra domanda e offerta di petrolio, spingendo i prezzi del greggio a scendere del 4% da un massimo di sette anni.

S&P 500. indicatore di potenza (.SPNY) È sceso dell’1,5% al ​​minimo di due settimane, l’unico perdente tra gli 11 principali settori di Standard & Poor’s.

Alle 12:27 ET, la media industriale del Dow Jones (.DJI) In rialzo di 349,70 punti, o 1,01%, a 34915,87, lo Standard & Poor’s 500 (.SPX) L’indice è salito di 60,98 punti, o dell’1,39%, a 4.462,65 punti, e il Nasdaq Composite (diciannovesimo) Era in rialzo di 217,79 punti, o dell’1,58%, a 14.008,71.

I principali indici hanno avuto un inizio difficile per il 2022, con la borsa high-tech Nasdaq (diciannovesimo) Finora quest’anno è sceso di quasi il 10%, poiché le tensioni geopolitiche hanno scosso il sentimento degli investitori già colpito dalle preoccupazioni per una Federal Reserve aggressiva.

Indice di volatilità del mercato CBOE (.VIX)Un indicatore dell’ansia degli investitori, è sceso drasticamente dopo aver raggiunto il livello più alto in quasi tre settimane nella sessione precedente.

I dati di martedì hanno mostrato che i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati di più in otto mesi a gennaio, un altro segno che l’inflazione elevata potrebbe persistere per la maggior parte di quest’anno. Per saperne di più

I mercati prevedono una probabilità del 61,8% di un aumento di 50 punti base e una probabilità del 38,2% di un aumento dello 0,25% alla riunione della Fed di marzo mentre cerca di arginare l’aumento dell’inflazione. Il verbale della riunione di politica monetaria della banca centrale di gennaio dovrebbe essere pubblicato mercoledì.

Le azioni di Arista Networks sono aumentate del 7,1% dopo che il fornitore di infrastrutture cloud ha previsto entrate per il trimestre in corso al di sopra delle stime.

Marriott International (Marzo) Ha aggiunto il 4,0% dopo che i risultati del quarto trimestre hanno superato le aspettative, poiché l’aumento dei tassi di vaccinazione e il traffico durante le festività natalizie hanno aumentato i tassi di occupazione nei suoi hotel. Per saperne di più

Sono state colpite anche le azioni di altre compagnie di viaggio colpite dalla pandemia, inclusi vettori e operatori di crociere, mettendo in atto l’indice S&P delle compagnie aeree. (.SPCOMAIR) Sulla buona strada per la sua migliore sessione quest’anno, in rialzo del 5,0%.

Le emissioni anticipate hanno superato i perdenti di 3,35 a 1 alla Borsa di New York e di 4,01 a 1 al Nasdaq.

L’S&P ha registrato sei nuovi massimi in 52 settimane e tre nuovi minimi, mentre il Nasdaq ha registrato 30 nuovi massimi e 51 nuovi minimi.

Rapporti aggiuntivi di Devik Jain, Susan Mathew e Shreyachi Sanyal a Bengaluru; A cura di Magu Samuel

