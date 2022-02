I siti delle banche e del ministero della Difesa non funzionano. Attacco informatico all’Ucraina

Interfax-Ucraina segnala che i siti web del Ministero della Difesa e delle Forze armate ucraine non funzionano. L’agenzia scrive anche dei problemi di accesso alle applicazioni e ai siti web delle due banche statali. I guai avrebbero dovuto iniziare martedì pomeriggio. Le notizie sono state confermate dal Centro per le comunicazioni strategiche e la sicurezza dell’informazione – “E’ in corso un attacco DDoS sui siti web del ministero della Difesa e delle Forze armate” – si legge.











/Grafico /Shutterstock

Continua l’attacco DDoS ai siti del Ministero della Difesa e delle Forze Armate – Segnalato dal Centro per la comunicazione strategica e la sicurezza delle informazioni. Nelle ultime ore c’è stato un grave attacco DDoS a una banca privata – si legge nella newsletter. Gli utenti segnalano problemi con il pagamento e le prestazioni dell’applicazione. La banca assicura che non ci siano minacce per il denaro dei clienti e l’attacco riguarderà solo l’uso di Privat24. Anche l’online banking di Oszczadbank non ha funzionato. In Ucraina, martedì pomeriggio, il sito web ufficiale del Ministero della Difesa e delle Forze armate ucraine è stato interrotto, così come le applicazioni e i servizi mobili di due banche statali, PrivatBanku e Sberbank – precedentemente annunciato da Interfax-Ucraina. Quando si accede al sito Web del Ministero della Difesa dell’Ucraina, verranno visualizzati i messaggi “Pagina non disponibile” e “Pagina non accessibile”. Lo stesso vale quando gli utenti tentano di accedere al sito Web delle forze armate ucraine. Inoltre, i clienti di PrivatBank e Oschadbank di proprietà statale segnalano interruzioni nel funzionamento delle applicazioni mobili. Alcuni utenti di Internet avvertono di non poter accedere ai siti Web delle loro banche, mentre altri affermano di poter accedere ma di non eseguire alcuna funzione. Ci sono anche problemi con l’utilizzo degli sportelli automatici. READ Bulgaria. La lotta alla secessione e alla "certificazione" Private Bank nega che ci siano problemi con il funzionamento del mobile banking. Definisce l’informazione del difetto “disinformazione”. “PrivatBank registra i reclami dei clienti sulla disinformazione su interruzioni bancarie. Queste informazioni sono fuorvianti e fuorvianti i nostri clienti. PrivatBank opera in modalità standard e fornisce prima sicurezza e informazioni reali ai propri clienti“- La banca ha detto in un comunicato citato da IndoFox – Ucraina. Secondo l’agenzia, non è ancora noto se i problemi siano legati al fallimento o all’attacco degli hacker. Questo è un altro recente attacco informatico delle autorità ucraine. Il record precedente era stato stabilito il 14 gennaio. In quel momento non funzionavano i siti web del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Istruzione, del Servizio di Emergenza dello Stato, del Governo, del Ministero dell’Energia e dell’Attivista del Governo “DIJA”. Il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU) ha successivamente annunciato che messaggi “provocatori” sono apparsi sulla pagina principale dei siti Web attaccati. “Quando Il contenuto delle pagine non è cambiato e, secondo le nostre informazioni, non vi è alcuna fuga di dati personali“- Aggiunto.