La dichiarazione di Chakzik si riferisce al sospetto di trasferimento di fondi da una rete filo-russa ai politici dell'Europa occidentale. In Germania il danno maggiore è stato causato al membro di destra del partito Alternativa per la Germania, Peter Bystron. Questa settimana ha negato di aver accettato denaro dai russi o dalla piattaforma online filo-russa Voice of Europe, ora vietata.

Szaczek ha detto che il denaro dei politici europei arriva nella Repubblica ceca attraverso la Polonia. Non sa se l'intermediario fosse ceco o di un'altra nazionalità, ma è certo che i servizi segreti dovevano avere ottime fonti su una questione così delicata. Ha aggiunto: “Senza prove evidenti, le sanzioni non sarebbero state annunciate”.

Secondo le informazioni del Servizio di sicurezza dell'informazione (BIS), il governo ceco ha incluso Voice of Europe e due persone nell'elenco delle sanzioni: il politico e uomo d'affari Viktor Medvedchuk e il produttore Artom Marczewski.

Hanno scritto della potenziale corruzione dei politici occidentali il 27 marzo di quest'anno. Il quotidiano ceco “Denik N” e il settimanale tedesco “Der Spiegel”. Citando i sospetti del controspionaggio civile ceco nei confronti della Banca dei regolamenti internazionali, hanno scritto sulle attività del portale Voice of Europe. I testi menzionano Bystrun, di origine ceca, che in passato ha rilasciato interviste a Voice of Europe.

Czaczek ha annunciato che il 25 aprile la questione relativa all'attività del sito filorusso e al tentativo di disturbare le elezioni europee sarà affrontata dal Comitato di Sicurezza del Sejm ceco.