Nuovi processori AMD testati. niente di speciale

Anche se i nuovi processori AMD non hanno ancora fatto il loro debutto sul mercato, hanno già raggiunto i primi recensori. Tuttavia, le prestazioni lasciano molto a desiderare.

Durante l'evento Summit sull'innovazione dei PC AI, Cosa è successo a marzo in Cina, AMD Ha rivelato che si stava preparando Nuovi processori. Stiamo parlando di moduli per presa AMDAM5nonché il più antico AM4. In entrambi i casi l'idea è quella di aggiornare la serie esistente e ampliarla con modelli più economici.

AMD sta cercando di sbarazzarsi del silicio difettoso

Menzionato, tra gli altri: CPU come AMD Ryzen 7 8700F E Ryzen58400Fche dipende dall'architettura AMD Zen4. Come suggerisce il nome, sono privi di unità grafica integrata (iGPU). Sebbene i suddetti processori non siano stati ancora mostrati per la prima volta, sono già comparsi in Cina Primi test.

AMD Ryzen 5 8400F a 6 core e 12 thread L'unità funziona a una velocità di clock di base di 4,2 GHz e fino a 4,75 GHz in modalità turbo. Il Ryzen 7 8700F lo è 8 core e 16 thread Il processore funziona ad una velocità di 4,1/5,05 GHz. In entrambi i casi parliamo di 16MB di cache L3 TDP a 65 W.

I test cinesi sono stati effettuati secondo gli standard – CPU-Z, Cinebench R23 IO Il signor LuMa non è stato fatto alcun tentativo per verificare le prestazioni di gioco. I sistemi sono stati confrontati con i loro omologhi in termini di specifiche già disponibili sul mercato – AMD Ryzen 7 8700GB IO Ryzen57500F.

CPU-Z (ST) CPU-Z (MT) Cinebench R23(ST) Cinebench R23(MT) Diritto principale (MT)

AMD Ryzen 7 8700GB 695 7334 1828 17900 798000

AMD Ryzen 7 8700F 697 7194 1788 17600 784000

AMD Ryzen 5 7500F 677 5805 1812 14600 692000

AMD Ryzen 5 8400F 662 5339 1686 13000 632000







Conclusioni? AMD Ryzen 7 8700F lo è Circa l'1-2% più lento del Ryzen 7 8700G, mentre l'AMD Ryzen 5 8400F lo è Circa il 7% più debole Da Ryzen 5 7500F. Dobbiamo però ricordare che il prezzo proposto delle nuove CPU non è stato rivelato. Deciderà la redditività e la valutazione finale.

Inoltre, l'AMD Ryzen 5 8400F e l'AMD Ryzen 7 8700F probabilmente faranno solo il loro debutto ufficiale. In Cina. AMD, con il pretesto di “CPU economiche”, vuole semplicemente sbarazzarsi dei moduli basati su CPU Silicone difettoso Con iGPU difettosa. Quindi non abbiamo davvero nulla su cui piangere.

