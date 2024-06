ChatGPT 5 sarà intelligente come un dottore in scienze

Mira Murati, CTO di OpenAI, è tornata alla Dartmouth School of Engineering come studentessa laureata e ha parlato dell’imminente ChatGPT 5. Menzionava la data di rilascio e il potenziale dell’intelligenza artificiale a livello di dottorato.

Mira MorattiDirettore tecnico OpenAI Ha condotto un’intervista con Geoffrey Blackburn, della Dartmouth Engineering, in cui ha presentato le possibilità dell’intelligenza artificiale e Fornite alcune informazioni sul prossimo ChatGPT 5.

Moratti ha annunciato la data di rilascio prevista della prossima versione dell’intelligenza artificiale generativa di OpenAI. Il lavoro su GPT-5 continuerà per circa 1,5 anni – Quindi puoi aspettarti che sia così Fine del 2025 o inizio del 2026.

In termini di complessità di ChatGPT 5 rispetto a ChatGPT 4, Moratti descrive i progressi paragonando l’intelligenza artificiale allo sviluppo umano dal livello scolastico a quello universitario:

Se si analizza la traiettoria del miglioramento, i sistemi GPT-3 hanno mostrato intelligenza a livello dei bambini piccoli. Sistemi come GPT-4 hanno l’intelligenza di uno studente liceale intelligente. Nei prossimi anni punteremo all’intelligenza per svolgere compiti specifici a livello di dottorato. La situazione sta cambiando e migliorando molto rapidamente.

Particolarmente importante è la parte relativa Intelligenza per eseguire compiti specifici L’intelligenza artificiale si sta sviluppando sotto vari aspetti e raggiungendo il livello di “intelligenza umana”, ma solo in determinati compiti. Come sottolinea il direttore di OpenAI, Molti compiti sono ancora fuori dalla portata di ChataGPT.

La conversazione dedicata all’impatto dell’intelligenza artificiale sull’uomo e sul suo ambiente è durata circa un’ora, e la registrazione integrale può essere vista su YouTube: Intelligenza artificiale ovunque: trasformare il nostro mondo, dare potere all’umanità.

Aspetto: Lo “spogliamento” delle donne da parte dell’intelligenza artificiale è una tendenza che sta crescendo molto rapidamente



Aspetto: Un nuovo modo di gestire un cliente arrabbiato: l’intelligenza artificiale che calma le emozioni

Fonte immagine: shutterstock | Immagini di Tada

Fonte testo: Tendenze digitali | Preparato includendo